郭國文：杜絕融資公司高利貸 修正民法保障消費者權益

民進黨立委郭國文今天表示，面對近期熱議的租賃公司融資亂象，傳出有業者藉由高額手續費、違約金等巧立名目的方式來規避法定16%約定利率上限，他主張提出民法修正案，將手續費、規費、作業費視同利息計算，杜絕高利貸現象。

日前租賃公司中租大動作舉行記者會，指出原車融資最高利率12%，二手車平均則為8.9%，都沒有超過16%門檻，更表示收取延滯利息或違約金加總金額年利率都低於法定利率上限16％以下。郭國文表示，既然中租敢對外這樣放話，那一定不會反對此修法案，因為對他們影響不大。

郭國文說，根據中租控股的財報，其無擔保銀行借貸利率為1.15-2.77%，形同低利高貸，賺取暴利；此外，融資公司也有吸金嫌疑，例如中租全民電廠案件就是透過開放民眾認購太陽能板，過去用投報率8％、穩定收益20年等文字來向大眾募款。郭國文表示，他並不是針對中租，而是整體的融資亂象，同樣是融資行為，銀行受到高度監管，融資公司卻幾乎毫無管控。

民進黨立委鍾佳濱表示，過去在接受民眾陳情時，很常遇到案件類型是被強迫推銷高額產品，產生鉅額債務。雖然民法在2020年時下修約定利率上限至16%，但實務上常有假借手續費、違約金或其他債務相關費用的名義，突破16%的上限，因此提出修法，明定前述巧立名目的費用視同利息計算，同時修正為若超過上限時，整份契約可直接無效。

鍾佳濱指出，因為法不溯及既往，對於過去因無經驗而簽下契約，被收取嚴重不合理手續費的民眾，其實可以援引刑法第344條第二項規範，對融資公司提起告訴。

民進黨立委陳素月表示，除了修正民法外，期待政府盡速針對融資公司訂定相關定型化契約，應記載或不得記載事項，載明利率、還款方式、金額、相關費用共計多少等，也不應該有「授權代刻印章及代填貸款申請書」等對貸款人不利之契約內容。民進黨立委林宜瑾表示，除了提案修法外，也請行政院盡快指定主管機關，才能推動定型化契約範本，借此進一步保障消費者權益。