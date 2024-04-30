屏縣長選舉無效案 藍批法官丈夫曾為周春米受僱律師

有媒體接獲檢舉指稱2022年屏東縣長選舉官司案，一審屏東地院審判長承審法官陳怡先的丈夫、律師黃偉倫曾受僱於縣長當選人周春米。國民黨團質疑，依照公職利益衝突迴避法，黃偉倫曾為周春米工作的話，陳怡先便應利益迴避，這是相當嚴重的問題，會讓民眾失去對司法的信任度，要求司法院說明，並查清楚是否由違法之虞。

該場選舉中，屏東縣長周春米以以21萬7537票勝出國民黨立委蘇清泉的20萬6460票，票數差距不高，蘇清泉認為周春米當選票數不實，提出訴訟。現在又有媒體爆出周春米與審判長、律師之間的僱傭關係，令藍營相當不滿。國民黨立委蘇清泉、吳宗憲、羅智強、翁曉玲今開記者會表示對此事作出評論。

曾任檢察官的吳宗憲說，對高度政治爭議案件，許多法官能閃就閃，但現在有個合理、合法的迴避理由，陳怡先卻無申請迴避。如果三人關係為報導所指，先不談審理實體有無疏失，但就程序部分，是相當嚴重的問題，司法院如果一再放任這種事情，恐怕會讓人民失去對司法僅存的信任度，司法院應說明。

翁曉玲指出，競選公平、程序正義是民主國家的基本要件，如果競選出了問題瑕疵，在法院審理又無符合程序正義，大家自然會對於選舉的公平性產生質疑。陳怡先基本上就是受到公職人員利益衝突迴避法的拘束，她的先生同樣受到該法拘束，所以這種情形下，陳怡先應申請迴避。

羅智強表示，連利益迴避都懶得迴避，圖的是什麼？不管是公職利益衝突迴避法還是審理重大案件，這對夫妻跟周春米得關係已經達成申請迴避要件，結果陳怡先不迴避，「刻意走到瓜田去綁鞋帶」，這種行為自然會讓人懷疑是否真的要偷瓜，到底是周春米不演了？還是法官不演了？可迴避不迴避，更坐實這次選舉的疑雲重重再加一重。

蘇清泉則說，之前不知道這段故事，每次都就傻傻出庭，現在才知道法院可以這樣搞，黃偉倫跟周春米關係良好。現在太太當審判長，先生在接屏東縣政府的案子，可以這樣做？

蘇清泉提到，第一次開庭便感覺氣氛懸疑，他雇用的3個律師都被抓去罵。在選舉時，每次驗出來的票數都不一樣，改到晚上十一點，他親自質詢中選會主委李進勇，李也承認有弊端，但法官還是駁回，現在才知道有這麼嚴重的內幕。監察院長、司法院長都該查一查，這樣是否已經違法。