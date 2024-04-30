批藍委團訪陸成果言過其實 吳思瑤：老傅賣瓜自賣自誇
國民黨團總召傅崐萁率團赴陸返台不到一天，大陸海警昨晚公布要在金門海域常態化執行修法巡查，要求我方配合規範航行，否則後果自負。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今質疑三大成果都言過其實，批評傅訪陸團帶來的小恩小惠，完全經不起檢驗，別再「老傅賣瓜，自賣自誇」
傅崐萁上周率16名藍委訪陸，返台後他對外表示，簡短時間內有豐碩成果，經過馬拉松式會談與不斷溝通協調，兩岸終於迎來春暖花開，盼兩岸能全面地推動交流、觀光、農特產品、航點，一起迎接新時刻到來。
吳思瑤批評，檢視傅崐萁所說的三項成果，其實都是言過其實。第一，兩岸真的成功破冰了嗎？但共機持續擾台，還出現史上最迫近的距離，藝人去對岸表演也因小粉紅抗議被取消，現在又傳出大陸海警船在我金廈海域以威嚇手段強制驅離。
吳思瑤續指，第二，傅崐萁說這趟帶回兩岸全面開放的正面成果，事實上只有開放福建到馬祖，金門也沒開放，甚至連傅崐萁選區的花蓮觀光也是如此，這是全面開放嗎？恐怕言過其實；第三，未來台灣農漁特產都可以前進大陸？到目前而止也只換到文旦而已。
吳思瑤批評，傅崐萁為大規模赴陸團的成果洋洋得意，但檢視下來，換得的只是非常局部的小恩小惠，經不起檢驗，就別再「老傅賣瓜，自賣自誇」。
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