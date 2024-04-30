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被疑訪陸洩密 藍委黃仁批民進黨欺負原民：我帶族人聲音到對岸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨平地原住民立委黃仁（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨平地原住民立委黃仁（右）。圖／聯合報系資料照片

國民黨團總召傅崐萁日前率藍委訪問大陸，包括曾參與國防機密會議的國民黨立委黃仁，民進黨遂提案限制民代訪陸，不過相關提案被阻擋。黃仁今日表示，他帶著原住民族人的聲音到對岸，跟國安機密有什麼關係？也質疑民進黨欺負原住民。

黃仁說，從頭到尾一直針對他，他具有原住民的身分，是有點欺負原住民，各政黨應該尊重在地原住民、台灣的族人，有什麼洩密可言？且一再呼籲要謹言慎行，民進黨一直針對他、原住民，是不是欺負原住民？到對岸，是帶著人民的百工百業，尤其是全國的原住民的族人，現在的生活狀況沒有提升，沒有過得很好。

黃仁表示，現在電價又上漲，尤其台灣經濟下滑時，最有感的是原住民，他只是帶著原住民族人的期待跟托付，要到對岸對話，希望原住民的農漁產產業能在對岸常態性的流通市場，讓原住民的族人過得更好，不就是這樣子？跟國安機密有什麼關係？

黃仁強調，到對岸行程是公開透明的，可以檢視。今天帶來了一個對觀光的、農漁民產業很好的回應，國人是肯定的，且對觀光將來開放的期待。為什麼還拿他在立法院外交國防委員會來說？

黃仁指出，17日開秘密會議之後，一直謹言慎行，對外絕對不談任何政治議題，也不談任何政治敏感的問題，只談百工百業。他帶著族人的聲音，希望在對岸各省分，設立原住民農特產的窗口。希望民進黨要冷靜，且要有自信心。

原住民 國民黨 民進黨

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