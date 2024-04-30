花蓮強震募款5月3日截止 挖貝平台配合金流今晚提前關閉

賑災基金會今天表示，花蓮強震專案募款帳戶至30日上午8時募得約新台幣14.7億元，整體募款期限將在5月3日截止，其中挖貝線上刷卡平台為配合金流作業，預計今天晚間11時59分提前關閉。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月。民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。善款專款專用，用以支出相關法定賑助及專案賑助。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至上午8時，募得約14.7億元，總捐贈筆數18.4萬筆。

專戶募款將在5月3日截止，賑災基金會今天公布各捐款管道截止期限，其中挖貝線上刷卡平台為配合金流作業，今天晚間11時59分就將提前關閉；LINE Pay愛心捐款會於5月2日晚間11時59分，停止接受捐款；銀行臨櫃匯款、ATM轉帳、外匯匯入及超商，則可收受善款至3日晚間11時59分。

賑災基金會說，專案募款成立時適逢連假，當時貝殼放大公司緊急召回團隊，在最短時間完成網頁內容、美術設計、金流連結、橫向聯繫等工作，準時上線提供線上刷卡捐款功能，且除了網頁內容服務無償提供之外，使用挖貝平台刷卡的所有金流手續費也由貝殼放大及藍新金流吸收。

賑災基金會表示，感謝貝殼放大團隊及藍新金流無償支援專業服務，挖貝平台4日晚間7時開放迄今，一共有近2萬人透過此平台捐款，提供許多在海外的善心人士便捷捐款管道。