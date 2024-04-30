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白喬茵踢爆官員陪同陳菊輔選 高雄民政局：無違法
監察院長陳菊遭檢舉去年12月30日赴高雄舊城教會輔選，國民黨高市議員白喬茵今天加碼踢爆，不只陳菊及其子弟兵立委李伯毅在場，民政局副局長蔡翹鴻也在，質疑蔡以公務員身分帶候選人拜會督導機關，讓外界有不良觀感，涉違反行政中立，應啟動調查。人事處回應，2周內完成調查。
李伯毅原任高雄市議員，過去曾擔任陳菊幕僚，今年當選左楠區立委。高市議會今日進行民政部門質詢，白喬茵要求蔡翹鴻說明舊城教會當天情況。
蔡回應，他平日常去教會互動，事前不知道會有哪些受邀人員，當天下午1時30分抵達，牧師說「等一下會有議員（李伯毅）會來」，快3時陳菊也來，他去樓下等待，當天是茶敘活動，大家坐下來閒話家常，自己是禮貌性接待。
白喬茵表示，宗教是民政局管轄範圍，大選前17天帶著候選人去管轄的宗教機構跑，這樣適合嗎？漫無目聊天2個多小時，豈不奇怪？公務員應潔身自愛，「不是整個高雄市都是民進黨的」。
白喬茵質問，依法公務員不能從事競選活動，要求法制局解釋。法制局長王世芳表示，蔡描述是陪監察院長、議員去舊城教會，無法確定蔡是以個人還是副局長身分出席，看起來沒動用行政資源、沒掛背心、沒有主持會議。
白喬茵說，要支持誰是個人的事情，但不能用自己權勢、帶著候選人去督導機關跑，這樣觀感不好，而且會有很大的瑕疵，應追查是否違反行政中立。
民政局長閻青智表示，局內人事室已要求副局長說明，初步結果無違反行政中立，若無法取得公信，會把相關資料交人事處啟動調查。人事處長陳詩鐘回應，此案與銓敘部討論過，公務人員可參加政黨活動，但應在請假或下班時間，不可發起遊行或領導；若民政局同意可調查，2周內結果出爐。
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