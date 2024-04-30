快訊

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

任天堂Switch 2超詳細8細節曝光！磁吸Joy-Con、新增按鈕、螢幕更大

網友發文批評徐巧芯 彰化社頭鄉公所：非員工所為

中央社／ 彰化30日電

有網友使用彰化縣社頭鄉立圖書館IP，上網發文批評中國國民黨籍立委徐巧芯。社頭鄉公所今天表示，經比對資料後，已確定是造訪民眾借閱1樓公用電腦區使用該IP。

社頭鄉公所主任秘書吳易宸上午接受媒體聯訪表示，昨天接獲通報資料，指28日下午3時至4時期間，有網友使用社頭鄉立圖書館IP在網路上發文攻擊徐巧芯。

吳易宸說，此IP源自圖書館1樓公用電腦區，調閱電腦借閱登記時間及監視器畫面，該時段有多名造訪民眾利用借書證申請借閱電腦，其中這名發文民眾曾多次到圖書館，但不清楚之前是否也有使用網路發文。

吳易宸表示，整起事件已排除是公所內部員工所為，公用電腦區提供民眾利用網路資源查詢資料，可連外網，但規定不能從事暴力、賭博、色情、散布猥褻影片等。公所未報案，昨天已請警方前來協助了解，若相關單位有需要，公所會配合處理。

徐巧芯 社頭鄉

延伸閱讀

徐巧芯遭網路攻擊 已鎖定社頭鄉圖書館公共網路使用者

攻擊徐巧芯IP來自社頭鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

相關新聞

WHA舉行前美官員倡台灣有意義國際參與 斥北京曲解2758號決議

今年的世界衛生大會（WHA）將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行，美國國務院資深官員29日在華府智庫表示，聯合國大會...

京華城稱被霸凌37年 游淑慧嗆：「刀叉吃人肉」這話該還給柯文哲

京華城高容積率爭議，今天京華城在各大報刊登全版廣告，指過去受到37年霸凌，並稱840%高容積率是自己用容積移轉買的，一切...

藍委提修「加薪三法」 保障勞工分享經濟成長果實

勞動節前夕，國民黨立委游顥、黃建賓、吳宗憲、牛煦庭今提出「加薪三法」，將提案修正「證券交易法第14條」、「公司法第235...

【專家之眼】綠紅過招賣啥子藥？台灣空轉到幾時？

最近中共在兩岸關係上連續出招，劍指下任總統賴清德的520就職演說，乃至於任內四年的對中政策，應無疑義。但這些招數葫蘆裡究...

批藍委團訪陸成果言過其實 吳思瑤：老傅賣瓜自賣自誇

國民黨團總召傅崐萁率團赴陸返台不到一天，大陸海警昨晚公布要在金門海域常態化執行修法巡查，要求我方配合規範航行，否則後果自...

被疑訪陸洩密 藍委黃仁批民進黨欺負原民：我帶族人聲音到對岸

國民黨團總召傅崐萁日前率藍委訪問大陸，包括曾參與國防機密會議的國民黨立委黃仁，民進黨遂提案限制民代訪陸，不過相關提案被阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。