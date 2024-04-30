綠批藍委赴陸 傅崐萁：賴清德也想賣台嗎？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團赴陸參訪，大陸宣布開放馬祖觀光旅遊，遭民進黨痛批是「賣台之旅」。傅崐萁與同行立委昨天舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」記者會反批，準總統賴清德曾說民進黨要與共產黨坐下來對話，如果呼籲兩岸交流是出賣台灣，是不是也指賴清德打算要出賣台灣？

退輔會主委馮世寬昨到立法院備詢。被問到所謂中共只跟在野黨打交道，是否忽略台灣民選政府？馮世寬不以為然表示，「我不覺得他們是凸顯一種柔性的對抗，他們是想找一個方法，既然官方的管道不通，是不是利用民間的管道？」

對於中國大陸宣布最新十三項「惠台利民」政策，民進黨也批評是大陸對台的「養套殺」計畫。國民黨主席朱立倫昨天表示，賴清德很清楚五二○後肩負的重任，如果民進黨是用這樣說一套、做一套，兩岸如何交流溝通？

朱立倫指出，民進黨主席賴清德先前也提出，希望兩岸執政黨良性對話，但是當國會議員到對岸交流對話，民進黨要這樣冷潮熱諷、甚至惡意攻擊的方式，對兩岸未來的交流，絕對是不好的。媒體追問接下來有無訪陸計畫，朱立倫表示，目前沒有規畫。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，中國給的小恩小惠，國民黨卻以為是大恩大德，樂當中國統戰的道具和配角；這是有史以來最不透明公開的赴中團，她要問傅崐萁，在與中國大陸全國政協主席王滬寧閉門座談時，有無答應要回台灣修「反滲透法」？有沒有答應其他中國想要的立法承諾？有沒有承諾修法排除在科學園區設獵人頭公司的障礙？是否出賣了台灣的重要事項？

傅崐萁一行前天深夜返台，對於大陸開放赴馬祖旅遊，他昨天盼民進黨政府立即回覆，使福建省逾四千萬居民可來台旅遊。他說，大陸以前每天有一萬五千人赴台旅遊，現在陸委會、觀光署規定每天限制兩千人可進入台灣，明顯不符實際需求，行政院應該加把勁，唯有交流，才有辦法降低過去八年不斷累積的摩擦、惡意。