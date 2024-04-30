示警藐視國會罪引議論 歐洲商會：評論供會員參考

中央社／ 台北29日電

媒體報導國民黨立委推動「藐視國會罪」，台灣歐洲商會刊文表達憂心。歐洲商會發布聲明表示，高度關注台灣政經情勢轉變，每月編寫的Euroview廣泛收集各方評論與訊息，目的在提供會員參考。

媒體報導，歐洲商會Euroview近日專欄內容指出，國民黨立委欲推動「藐視國會罪」，並援引一篇媒體評論，如果藐視國會入罪，公司管理層須理解不配合立院調查的風險。

歐洲在台商務協會發布聲明表示，歐洲商會的創建宗旨，在於促進歐洲企業在台權益，目前會員超過1000名，分別來自近500公司與機構。

歐洲商會1994年起，每年向政府提出一系列的建議書，作為改善經商環境的參考；歐洲商會建言每年獲採納比例約20至25%，與世界各國相較，成績十分亮眼。

歐洲商會表示，除建議書外，歐洲商會也高度關注台灣政經情勢轉變，每月精心編寫的Euroview，內容是均針對重大議題，廣泛收集各方評論與訊息，提供給會員，作為在台經商的重要參考。

歐洲商會自1988年成立以來，始終與中華民國政府保持良好互動關係。歐洲（包括歐盟與英國、瑞士等歐洲國家）對台投資額也逐年增加，目前外來直接投資（FDI）累計逾700億美元，超過美國、日本企業合計總額，是台灣最大外資來源。

國民黨

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