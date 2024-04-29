立委擬增訂「藐視國會罪」 陳建仁：尊重但建議多蒐集意見

國民黨立院黨團欲增訂「藐視國會罪」，歐洲商會示警，認為會嚇跑外資。行政院長陳建仁今參加「五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，會前媒體聯訪時詢問對「藐視國會罪」的看法，他表示，行政官員到立法院備詢是憲法義務，不會有所謂的「藐視國會」的想法，但他會尊重立委提出此案的職權。

但陳建仁也提醒，「藐視國會罪」一旦提出，外界會出現各種聲音，希望立法院能多方收集意見和想法，行政院也會積極和立法院合作建立理性問政的民主文化，讓投資環境保持友善，鼓勵外商加碼投資實施自由法治多年的台灣。

媒體也詢問，NCC主委提名傳出有媒體大亨介入。陳建仁回應，本屆NCC任期7月底結束，行政院依法要在三個月前進行提名，交由立院同意。他指出，相關人選立法院仍然積極討論中，並沒有所謂的媒體大亨介入。