將卸任林右昌宣布里長加發年終1.5個月 藍批亂開支票

即將卸任內政部長的林右昌，今天出席三重宮廟活動致詞表示，要加發里長年終1.5個月，約7萬5000元，國民黨新北市議員王威元說，消息已經在里長群組瘋傳，質疑林右昌即將卸任內政部長，未經過中央正式管道、也沒有與地方政府溝通，就搶在私人行程且選在新北公布相關資訊，明顯是為個人政治利益考量。

新北市里長事務費用，今年度已經從4萬元調漲到5萬元，即將卸任的內政部長林右昌今天到三重聖佑宮參香祈福致詞時，宣布里長事務費大幅提升年終為1.5個月7萬5000元，消息在各大里長群組傳開。

王威元指出，今天林右昌在三重參拜致詞時，提到將給里長1.5個月的年終，經蘆洲區會長轉傳資訊，許多里長都有收到資訊，討論熱烈。

王威元質疑，林右昌即將卸任內政部長，沒有經過中央正式管道、也沒有與地方政府溝通，就在搶在私人行程且選在新北公布相關資訊，明顯是為個人政治利益考量。

王威元說，立法期程為何？錢由誰來出？都是很重要的問題，中央應該說清楚，而不是放任看守期部長，讓政策變成個人支票。

新北市民政局長林耀長表示，今天有聽到里長回報這個消息，今年里長事務費從4萬調到5萬，費用是由地方政府支應，對於年終7.5萬元消息，確實不清楚財源為何，會再向中央求證。

新北市民政局回應，若消息屬實，民政局樂見中央體恤基層里長的辛勞，惟相關措施涉及「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法及經費來源，希望內政部能具體對外說明規畫期程與財源。

民政局指出，若依照林右昌部長所宣布的方向，以新北市1032個里長來算，預估每年將增加7740萬元預算，財源如果為比照過去村（里）長事務補助費支應，由地方政府全額負擔，恐對地方財政造成龐大負擔，呼籲內政部應主動與地方政府充分討論，做好相關的財政規畫，切莫淪為「中央請客，地方買單」。