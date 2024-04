烏克蘭民間組織見蕭美琴 贈前線士兵佩掛過戰貓臂章

副總統當選人蕭美琴日前與烏克蘭民間組織代表見面,民進黨國際事務部今天表示,烏方代表送蕭美琴一面畫有戰貓圖樣的烏國國旗,以及幾枚繡著戰貓的臂章,其中一枚更曾被烏國前線士兵配掛。

民進黨國際事務部日前舉行「韌性之島系列座談:價值外交的全球對話」,座談主題為「來自烏克蘭的聲音:國際社會齊聲反威權」,蕭美琴受邀出席。

民進黨國際事務部今天透過臉書分享幾張照片表示,座談會開始前,蕭美琴特地與遠從烏克蘭來的民間組織代表見面交流,烏克蘭代表致贈一面寫著「Together in the Fight for Freedom」的烏克蘭國旗致贈給蕭美琴。

蕭美琴則送烏克蘭代表來自花蓮部落、象徵勇氣的小米護身符文創小物,上面寫著祈求勇氣賜予,讓面對挑戰時皆能得到庇護。另外,還有一把以烏克蘭國旗藍黃色相間為概念的在地手作編織扇,上頭部落圖騰象徵祈求家庭安康,如太魯閣的溪水般守護家園。

民進黨國際事務部指出,蕭美琴與烏克蘭民間代表們分享,花蓮才剛發生大地震,政府正努力用各種方法對花蓮提供支持,而花蓮也在各項挑戰中,展現出巨大的韌性。

此外,蕭美琴在活動後也提到,收到烏克蘭友人帶來的禮物,又感動又心酸,烏克蘭人民為守護自己家園、為捍衛自由奮戰,而台灣人民也以人道援助方式,協助烏克蘭人民重建學校、醫療用品、民生用水設施來表達關心,更要持續團結表達支持。因為,烏克蘭的勝利對台灣至關重要。