日本自民黨青年局組團訪台 上五指山弔唁李登輝

日本自民黨青年局長鈴木貴子今天赴五指山國軍示範公墓弔唁前總統李登輝。李登輝基金會說，自民黨青年局不僅一直是台日交流的重要窗口，並且自疫情解封之後連續3年到五指山向李登輝致敬。

李登輝基金會晚間發布新聞稿表示，由日本自民黨青年局長鈴木貴子率領的青年局訪問團下午抵達五指山國軍示範公墓，並於特勳區李登輝墓前弔唁。

代表家屬出面接待的李登輝基金會執行長鄭睦群表示，自民黨青年局不僅一直是台日交流的重要窗口，並且自疫情解封之後連續3年都到五指山向李登輝致敬。他並代李登輝基金會董事長李安妮向青年局表達最深的謝意，也會持續為了深化鞏固台日關係而努力。

鈴木貴子回應，她非常敬崇李登輝，特別是帶領台灣完成民主化的貢獻，是「民主先生」。此外，鈴木貴子提到4月21日李安妮遠赴山口縣的安倍家族墓園追思一事，她非常感動。

鄭睦群致贈鈴木貴子「誠實自然」方盤，鈴木貴子則回禮特製的筷架。鈴木貴子在了解「誠實自然」內涵中的基督教與武士道精神後表示，現今風波不斷的日本政壇，似乎正需要如此的精神，「李前總統在天上幫我們上了一堂課」。