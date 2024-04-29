藍白立委要求監院調查涉輔選案 陳菊：遺憾與憂心

國民黨及民眾黨立委今天在立法院司法及法制委員會建請監察院調查監察院長陳菊，將監委高涌誠移送紀律委員會。監察院回應，憲政機關應彼此相互尊重，對立法院司法及法制委員會以臨時提案方式要求將陳菊、高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會，陳菊表示遺憾與憂心。

監察院指出，立法院今天審查徐巧芯委員等17人所提「監察院組織法第3條之1及第3條之2條文修正草案」，司法及法制委員會竟以表決方式通過2個臨時提案，要求將陳菊、高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會，對此表示遺憾與憂心。

監察院表示，此舉忽略了院際之間彼此相互尊重、不顧權力分立，立法院明顯介入監察委員獨立行使職權，違反了憲法增修條文第7 條「監察委員超出黨派，獨立行使職權」的相關規定，也破壞了權力分立的衡平性。

有關民眾黨立委黃國昌等人提案，陳菊是否於去年12月30日赴高雄舊城教會違法為特定候選人輔選一事，監察院表示，陳菊已多次聲明澄清，當天並無在教會碰到特定候選人，到教會是拜訪老朋友，絕非是參加選舉活動。個別委員若有質疑，可以個人名義向本院進行訴求，監察院自會依法定程序處理；逕以臨時提案方式，要求監察院監察委員紀律委員會調查，有違權力分立之常態。

至於立委羅智強等人提到高涌誠在曲棍球案、卡管案、論文案及近期世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，均有政治介入的疑慮，監察院表示，高涌誠及林郁容曾以新聞稿對外說明，羅益世案該事件已逾35年，調查結果無法追究個人責任，僅在還原歷史的原貌，所以在民眾陳情的情況下調查此案。立法院提案將高委員移送監察院監察委員紀律委員會，是否戕害監察委員獨立行使職權與人民權益，令人擔憂。