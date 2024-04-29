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退輔會微電影「眷眷星光」 展現榮眷女力溫暖堅毅

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
4月29日，榮民榮眷基金會在高雄蓮潭會館舉辦微電影「眷眷星光」首映活動，現場由高雄榮家住民帶來非洲鼓表演，與退輔會副主委李文忠（前排右一）合影。 圖／退輔會提供
4月29日，榮民榮眷基金會在高雄蓮潭會館舉辦微電影「眷眷星光」首映活動，現場由高雄榮家住民帶來非洲鼓表演，與退輔會副主委李文忠（前排右一）合影。 圖／退輔會提供

退輔會旗下的財團法人榮民榮眷基金會，今天（29）在高雄蓮潭會館舉辦「眷眷星光」微電影首映會，由副主委兼基金會董事長李文忠主持，邀請南部地區退輔會所屬機構及投資事業單位主管、高雄市陸海空三軍部隊主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表參與觀賞，現場掌聲不斷。

「眷眷星光」由榮民榮眷基金會製作，電影以多位榮眷為原型，包括在市場販賣蔬果貼補家用的李陳寶玉，辛苦撫育六位子女，晚年慷慨捐款照顧清寒榮民（眷）及社會團體；江世櫻全心照顧家庭，讓先生無後顧之憂，更鼓勵孩子從軍報效國家等真實故事。片中傳達的主題是，每位榮眷都曾是軍眷，永遠站在軍人背後，默默支持先生為國效力，她們有自己的故事與背景，也有著似曾相識的面貌，她們的體諒與堅強，如同夜空中最亮的星星，溫暖支持每一位守護家園的官兵。

李文忠表示，每位女性榮眷及榮民，曾經都是軍眷及軍人，因為她們的體諒與堅強，才能成就官兵勇往直前的力量。微電影細膩刻劃這群無名英雌的犧牲奉獻，見證新時代「女力」堅韌、細膩、不畏挑戰的故事。她們的力量溫暖而堅毅，讓一個家庭，甚至是整個國家都更美好。

退輔會主委李文忠4月29日在高雄蓮潭會館主持微電影「眷眷星光」首映。圖/退輔會提供
退輔會主委李文忠4月29日在高雄蓮潭會館主持微電影「眷眷星光」首映。圖/退輔會提供

微電影 李文忠 榮民 榮眷 退伍軍人 退輔會

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