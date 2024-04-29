退輔會微電影「眷眷星光」 展現榮眷女力溫暖堅毅

退輔會旗下的財團法人榮民榮眷基金會，今天（29）在高雄蓮潭會館舉辦「眷眷星光」微電影首映會，由副主委兼基金會董事長李文忠主持，邀請南部地區退輔會所屬機構及投資事業單位主管、高雄市陸海空三軍部隊主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表參與觀賞，現場掌聲不斷。

「眷眷星光」由榮民榮眷基金會製作，電影以多位榮眷為原型，包括在市場販賣蔬果貼補家用的李陳寶玉，辛苦撫育六位子女，晚年慷慨捐款照顧清寒榮民（眷）及社會團體；江世櫻全心照顧家庭，讓先生無後顧之憂，更鼓勵孩子從軍報效國家等真實故事。片中傳達的主題是，每位榮眷都曾是軍眷，永遠站在軍人背後，默默支持先生為國效力，她們有自己的故事與背景，也有著似曾相識的面貌，她們的體諒與堅強，如同夜空中最亮的星星，溫暖支持每一位守護家園的官兵。