退輔會微電影「眷眷星光」 展現榮眷女力溫暖堅毅
退輔會旗下的財團法人榮民榮眷基金會，今天（29）在高雄蓮潭會館舉辦「眷眷星光」微電影首映會，由副主委兼基金會董事長李文忠主持，邀請南部地區退輔會所屬機構及投資事業單位主管、高雄市陸海空三軍部隊主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表參與觀賞，現場掌聲不斷。
「眷眷星光」由榮民榮眷基金會製作，電影以多位榮眷為原型，包括在市場販賣蔬果貼補家用的李陳寶玉，辛苦撫育六位子女，晚年慷慨捐款照顧清寒榮民（眷）及社會團體；江世櫻全心照顧家庭，讓先生無後顧之憂，更鼓勵孩子從軍報效國家等真實故事。片中傳達的主題是，每位榮眷都曾是軍眷，永遠站在軍人背後，默默支持先生為國效力，她們有自己的故事與背景，也有著似曾相識的面貌，她們的體諒與堅強，如同夜空中最亮的星星，溫暖支持每一位守護家園的官兵。
李文忠表示，每位女性榮眷及榮民，曾經都是軍眷及軍人，因為她們的體諒與堅強，才能成就官兵勇往直前的力量。微電影細膩刻劃這群無名英雌的犧牲奉獻，見證新時代「女力」堅韌、細膩、不畏挑戰的故事。她們的力量溫暖而堅毅，讓一個家庭，甚至是整個國家都更美好。
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