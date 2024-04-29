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聽取國安簡報 賴清德盼延續蔡總統致力穩定台海

中央社／ 台北29日電
準總統賴清德副總統今前往國家安全局聽取簡報。 圖／國安局提供
準總統賴清德副總統今前往國家安全局聽取簡報。 圖／國安局提供

國安局表示，總統、副總統當選人賴清德蕭美琴今天至國安局聽取簡報，賴清德說，國際情勢瞬息萬變，台灣地緣戰略角色深獲國際高度重視，盼國安團隊應延續總統蔡英文的努力，致力維持台海和平穩定。

國家安全局晚間發布新聞稿表示，賴清德今天與蕭美琴至國安局聽取工作簡報，針對當前台海安全情勢、國安單位統合機制與國安局重要工作推動等，進行全盤了解，並提示未來國安工作的方向與重點。

國安局說明，簡報由國安局長蔡明彥率海巡署、警政署、調查局、移民署等國安單位首長，以及國安局一級單位主管共同與會。

蔡明彥在簡報時強調，近年中共積極利用外交、經濟及軍事等手段，在全球各地遂行多元滲透，並持續對台進行各項複合式威脅活動，升高區域緊張局勢，已成國際社會共同面臨的國安挑戰；國安團隊將善用國際民主社群友台契機，加強國際情報合作，並完備各項安全管控與協作機制，維護國家安全與利益。

賴清德在會中表示，國安工作攸關國家生存與發展，任重而道遠，他肯定國安局統合各國安單位以「無名英雄」精神，長期為維護民主憲政體制、守護國家安全及確保社會安定而努力，並與政府相關單位協力應處各項國安挑戰。

賴清德指出，國際情勢瞬息萬變，台灣地緣戰略角色深獲國際社會高度重視，加上中共持續透由統戰分化、滲透破壞、灰色地帶干擾等策略操作，冀達到裡應外合、施壓台灣的目標。

賴清德進一步表示，國安團隊應延續總統蔡英文的努力，致力於維持台海和平穩定，並以「四大和平支柱」（建立台灣威懾力、確保經濟安全、深化與民主國家夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力）為原則，嚴密掌蒐各類安全威脅預警情報，機先應處內外挑戰，並持續擴大與國際友盟的戰略溝通與情報協作，以強化整體國安防護能量。

國安局說明，今天陪同賴清德、蕭美琴聽取簡報人員，包括國家安全會議秘書長顧立雄、內定國家安全會議秘書長吳釗燮、國家安全會議副秘書長徐斯儉、副總統辦公室主任陳羿伶等。

台海 國安局 蔡英文 蕭美琴 賴清德

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