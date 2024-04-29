徐巧芯遭網路攻擊 已鎖定社頭鄉圖書館公共網路使用者

國民黨立委徐巧芯在網路遭留言攻擊，經相關單位依IP查出使用單位是彰化縣社頭鄉公所圖書館，社頭鄉長蕭浚二說，經過清查，昨天下午三點到四點之間，有人到圖書館使用公共電腦，疑在網路上留言，公所請警方協助，依資料及圖書館監視器可望追出使用人，目前可確定非公所人員所為。

彰化縣警察局刑警大隊長陳培德說，此一網路攻擊的IP位在彰化縣社頭鄉圖書館，由於徐巧芯未提告，警方已請示彰化地檢署檢察官，並檢視發言內容， 初步了解，未涉人身攻擊及妨害名譽，應先由社頭鄉公所做內部調查，釐清使用人，再行處理。

彰化縣田中警分局分局長簡龍宏說，社頭鄉公所向警方請求協助，偵查隊派員到圖書館了解狀況，但由於徐巧芯未提告，本案也非刑事案件，因此仍需由鄉公所自行調查釐清，警方不介入。

蕭浚二說，這名使用人在網路留言內容他不知情，但可確認的是不是鄉公所人員，也可以證明與鄉公所無關，更沒有所謂的政治力介入問題。