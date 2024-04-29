快訊

西門町熊一燒肉大火！當下顧客正用餐 排煙管整根燃燒救出6人

特斯拉排除「登陸」障礙 美股盤前飆漲10%

天有異象？湖南長沙天空「一秒變黑」 正中午卻暗如黑夜

印度移工MOU查照改為審查 許銘春：不影響進度

中央社／ 台北29日電
勞動部長許銘春表示，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），第2次諮詢會議應會在本周召開。 聯合報系記者余承翰／攝影
勞動部長許銘春表示，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），第2次諮詢會議應會在本周召開。 聯合報系記者余承翰／攝影

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部許銘春今天說，第2次諮詢會議應該會在本周召開，聚焦開放的產業、引進人數與方式。至於MOU查照改為審查，她說，不影響進度。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部3日已經將備忘錄送立法院查照，由於改成審查，相關進度受關注。許銘春今天出席勞動部「113年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」前接受媒體訪問時說，沒有什麼影響。

許銘春說，勞動部尊重立法院的決議，等立法院排案審查，勞動部相關幕僚會就相關疑義說明清楚，不會影響到相關進度，後續諮詢會議、工作層級會議等都會照既定的規劃做。

許銘春指出，第2次諮詢會議應該會在這個星期召開，確切日期還要與各個團體確認敲定，這次會議主要聚焦在各界所關心的移工開放的產業，還有引進人數、引進方式。

她並說，因為立法院很多朝野立委希望能夠以國對國的方式，所以這次會議也邀請雇主、移工、熟稔印度事務的協會、包括專家學者、熟稔相關領域的商人、企業等提供意見，結論將作為未來與行政院進行工作層級會議的參考。

另外，針對3月1日召開第1次諮詢會議，許銘春說，聚焦在了解印度的宗教、文化及社會，專家學者和相關部會參與；後續勞動部會儘量透過諮詢會議作為與各界溝通對話的平台，釐清大家對印度可能的誤解，並針對各界關心的議題蒐集資訊。

MOU 勞動部 印度 移工 許銘春

延伸閱讀

許銘春：台灣印度移工MOU 已送行政院備查

引進印度移工來台 立委共籲採直聘制

影／何佩珊接勞動部長 許銘春：對她有信心

史上最長任期勞動部長 許銘春：最遺憾未能推動勞保年改

相關新聞

影／綠批陸惠台「養套殺」 朱立倫：冷嘲熱諷怎交流？

中國大陸昨宣布最新13項「惠台利民」政策，引發民進黨批評是大陸對台的「養套殺」計畫。國民黨主席朱立倫今天表示，兩岸要交流...

【重磅快評】反中利益太誘人 賴清德難以自信交流？

大陸昨天宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，業者認為陸方釋善意，民進黨政府應「接好球」，先解除台灣赴陸禁團令。但交通部長王國材今...

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，網友發現有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，此IP使用單位是地方政府轄下...

攻擊徐巧芯IP來自社頭鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，經數位數查出，此IP的使用單位，竟是彰化縣社頭鄉公所，國民黨籍的鄉長蕭浚二說，此一事...

賴皮寮解套？礦業用地比照泰雅原民特定區就地合法

準總統賴清德萬里老家爭議問題，近期將解套！市議員林裔綺、江怡臻今在議會問到廢礦後土地處理進度，地政局長汪禮國表示，4月1...

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。