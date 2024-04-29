印度移工MOU查照改為審查 許銘春：不影響進度
台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部長許銘春今天說，第2次諮詢會議應該會在本周召開，聚焦開放的產業、引進人數與方式。至於MOU查照改為審查，她說，不影響進度。
台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），勞動部3日已經將備忘錄送立法院查照，由於改成審查，相關進度受關注。許銘春今天出席勞動部「113年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」前接受媒體訪問時說，沒有什麼影響。
許銘春說，勞動部尊重立法院的決議，等立法院排案審查，勞動部相關幕僚會就相關疑義說明清楚，不會影響到相關進度，後續諮詢會議、工作層級會議等都會照既定的規劃做。
許銘春指出，第2次諮詢會議應該會在這個星期召開，確切日期還要與各個團體確認敲定，這次會議主要聚焦在各界所關心的移工開放的產業，還有引進人數、引進方式。
她並說，因為立法院很多朝野立委希望能夠以國對國的方式，所以這次會議也邀請雇主、移工、熟稔印度事務的協會、包括專家學者、熟稔相關領域的商人、企業等提供意見，結論將作為未來與行政院進行工作層級會議的參考。
另外，針對3月1日召開第1次諮詢會議，許銘春說，聚焦在了解印度的宗教、文化及社會，專家學者和相關部會參與；後續勞動部會儘量透過諮詢會議作為與各界溝通對話的平台，釐清大家對印度可能的誤解，並針對各界關心的議題蒐集資訊。
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