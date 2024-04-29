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藍白立委建請監院調查監委 陳菊：遺憾與憂心

中央社／ 台北29日電
監察院長陳菊。 圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。 圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今天通過臨時提案，要求將監察院陳菊、監委高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會。監察院表示，憲政機關之間應彼此相互尊重，此舉破壞權力分立的衡平性，陳菊對此表示遺憾與憂心。

監察委員高涌誠、林郁容因案約詢新北市長侯友宜。立法院司法及法制委員會今天開會，國民黨立委羅智強質疑高涌誠違反自律規範，提出臨時提案，建請監察院將高涌誠送監察院紀律委員會，並經表決通過。

另外，台灣民眾黨立委黃國昌提臨時提案，指陳菊遭檢舉於2023年12月30日赴高雄舊城教會，違法為特定立委候選人輔選，建請監察院依據監察院監察委員紀律委員會設置辦法啟動調查。

監察院透過新聞稿表示，此動作忽略院際間彼此相互尊重、不顧權力分立，立法院明顯介入監察委員獨立行使職權，違反憲法增修條文第7條「監察委員超出黨派，獨立行使職權」相關規定，也破壞權力分立的衡平性，表示遺憾與憂心。

監察院說，黃國昌質疑陳菊去年12月30日赴高雄舊城教會違法為特定候選人輔選，陳菊已多次聲明澄清，當天並沒有在教會碰到特定候選人，到教會是拜訪老朋友，並不是參加選舉活動。

監察院指出，個別委員如果有質疑，可以個人名義向監察院進行訴求，自會依法定程序處理。逕以臨時提案方式，要求監察院監察委員紀律委員會調查，有違權力分立常態。

監察院表示，高涌誠、林郁容也曾以新聞稿對外說明，羅益世案已逾35年，調查結果無法追究個人責任，僅在還原歷史原貌，所以在民眾陳情的情況下調查此案。立法院提案將高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會，是否戕害監委獨立行使職權與人民權益，令人擔憂。

監察院 陳菊 高涌誠

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