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駐印度副代表：增加台灣國際參與 印度可提供良好環境

中央社／ 新德里29日專電
駐印度副代表陳牧民觀察到，印度國際政治地位提升，可為台灣增加國際參與提供良好環境。 圖／聯合報系資料照片
駐印度副代表陳牧民觀察到，印度國際政治地位提升，可為台灣增加國際參與提供良好環境。 圖／聯合報系資料照片

中華民國駐印度副代表陳牧民在中興大學教職借調期滿，將於明天返台。派駐印度近4年的陳牧民觀察到，印度國際政治地位提升，可為台灣增加國際參與提供良好環境。

中興大學國際長陳牧民於2020年9月被派任為駐印度副代表，即將屆滿借調期限4年，為了準備下學期回校授課，他向外交部提出5月離職獲准。

陳牧民今天接受中央社訪問時表示，派駐印度這3年8個月，正好是印度國際政治地位崛起最快階段，美中競爭、俄烏戰爭、中東衝突等國際局勢變化，加上印度經濟快速成長，讓印度成為各方爭取對象。

印度在國際政治影響力日增，絕大多數國家在德里設有大使館，重要國際組織也設有總部，許多國際論壇、峰會也在印度舉行。陳牧民觀察到，台灣若想增加對國際社會參與度，印度是一個極佳環境。

他說：「在這邊跟其他國家的大使館交流、參加大型國際論壇，有很多都是在台灣看不到的大場面，可以瞭解國際政治運作規則，更可以透過參與，讓台灣的聲音、軟實力被全世界知道。」

「所以我覺得，有志從事國際事務的年輕人，應該要來印度看看。」

由於本身是學者出身，陳牧民派駐印度期間，積極耕耘智庫與學界這兩大領域，其中光是拜訪過的大學及研究機構，就有大約20至30所，行程包括演講介紹台灣。

陳牧民說，在印度崛起過程中，印度智庫的角色變得很重要，特別是外交政策智庫，因此台灣與印度的智庫都希望透過更緊密合作，增加相互瞭解，提升關係。

他也觀察到，台印度教育往來近年大幅提升，台灣教育中心在印度不斷增設，從印度到台灣深造的學生、去台灣參訪的印度學者都在逐年增加。

「剛好在這些過程中，我也有用到自己做為學者的專長。台灣除了半導體以外，在其他領域的軟實力也是很強，想強化未來雙方更多合作基礎，如何讓印度人更瞭解台灣就很重要，所以我們也花蠻多時間在做這些事情。」

放眼未來，陳牧民預見台印度關係能夠繼續穩健成長，特別是在貿易、投資、教育及科技等領域。

他說：「全球產業鏈重組提升台灣廠商前進印度的意願，印度本身還有人口紅利，基礎設施也有改善，所以前來印度的台灣廠商一定會越來越多，貿易量一定會逐漸增加。」

俄烏戰爭 印度 大使館 陳牧民

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