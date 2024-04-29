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民進黨：中共兩面手法 藉國民黨破壞台灣國安與民主

中央社／ 台北29日電
民進黨中國部今天透過官方臉書表示，黨主席賴清德已經不斷重申，面對兩岸關係「承諾不變、善意不變」。 圖／聯合報系資料照片
民進黨中國部今天透過官方臉書表示，黨主席賴清德已經不斷重申，面對兩岸關係「承諾不變、善意不變」。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁等17名國民黨立委，26日前往中國北京訪問。民進黨中國部今天質疑，中共兩面手法，藉國民黨破壞台灣國安與民主，中共所謂的「善意」，還是滿滿的「政治操作」。

民進黨中國部今天透過官方臉書表示，黨主席賴清德已經不斷重申，面對兩岸關係「承諾不變、善意不變」。民進黨也認為，只要對等、尊嚴，兩岸就可以進行健康有序的交流。

民進黨中國部指出，民進黨政府執政8年持續對中共釋出善意，表示願意在對等、尊嚴的前提下，與中國展開對話、交流。至於兩岸旅遊，觀光署、陸委會也早在去年8月就公布「兩岸恢復團客雙向交流」相關規劃，並於今年3月完成相關準備，然而中共凡事都要「政治考量」，才是阻擋兩岸正常交流的絆腳石。

民進黨中國部說明，這次中共所謂的「善意」還是滿滿的「政治操作」，包括「選擇性」且「有條件」開放。中國28日宣布將恢復福建居民到馬祖旅遊，並稱達成特定條件後，再恢復福建居民赴台團體旅遊，然而相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，完全不是健康、有序的正常交流。

民進黨中國部提到，中國邊釋「善意」邊對台施壓，傅崐萁訪中期間，國防部測到中共軍機23架次、軍艦13艘次，侵擾台灣空域、周邊海域，且27日部分共機僅距離基隆約37浬。對比中共的「惠台」政策，一下惡意一下善意充滿，不知道哪一個才是真的，台灣人民很難信任。

民進黨中國部談及，中共一直宣稱「反滲透法」是惡法、阻礙兩岸交流。又在「馬習二會」後，由前總統馬英九發動、國民黨配合說要修法，根本是想藉國民黨之手，修法重開「滲透台灣」的大門，破壞台灣國家安全與民主社會。

民進黨中國部強調，中共動作頻頻，從不隱藏對台野心，傅崐萁不顧花蓮地震、立院開會，執意率團訪中，返台後更宣稱「國民黨一小步，是兩岸一大步」，然而傅崐萁此行不斷應和中共「兩岸一家人」，不但提供中共大外宣素材，更將台灣國家安全「踏出一個大洞」，有這樣的在野黨，台灣哪裡還需要敵人。

民進黨中國部呼籲中共，應該尊重兩岸互不隸屬的客觀事實，以及各自的立場，重視珍惜彼此的善意，也期盼中共能務實與台灣政府展開良性對話，一同促進兩岸人民的福祉。

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