賴皮寮解套？ 礦業用地比照泰雅原民特定區就地合法

準總統賴清德萬里老家爭議問題，近期將解套！市議員林裔綺、江怡臻今在議會問到廢礦後土地處理進度，地政局長汪禮國表示，4月15日國土署有開過會，對較單純的私人礦業用地研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，106年5月16日前建物，可由地方政府變更編定為建築用地。江怡臻痛批，國土署寧願先替「賴皮寮」解套，影響範圍較大的新北水金九特定目的事業用地卻要等到第二階段，相當離譜。

新北市在礦權廢止後，共有兩種土地使用分區型態，其中早期台灣金屬礦業公司主導開發的特定專用區特定目的事業用地，集中在瑞芳水湳洞、金瓜石一帶，占地數百公頃，其次則是私人的礦業用地，分布零散，賴清德老家就是屬於第二種。

民進黨市議員林裔綺今天質詢指出，採礦權廢棄後，對地方影響甚鉅，這次總統大選因為礦區老舊宿舍問題引起很大爭議，尤其集中在水金九地區的特定目的事業用地，影響範圍大，市府應該加速處理，替水金地區住戶爭取更多權益。

國民黨市議員江怡臻質詢詢問，中央4月曾開過一次會要幫賴清德萬里老家解套，目前通案處理進度為何，是要就地合法，還是要如何處理。

地政局長汪禮國表示，目前針對較單純的單純的私人礦業用地，國土署研擬比照北泰雅原住民族特定區域計畫，在民國106年5月16日前建築，可以由地方政府變更編定為建築用地，但時間與公告時程尚未確定。

而面積較大的特定專用區特定目的事業用地，汪禮國表示，將納入第二階段處理。

江怡臻質疑，賴清德不是原住民，萬里老家也不是原鄉，兩者一體適用到底是根據什麼令人不解，如果可以這樣解套，其他用地是否也要比照就地合法，如鶯歌窯業用地，國土署是否有討論其他用地，「還是只獨厚賴準總統？」

汪禮國強調，對這些土地認定，還是會由地方來判斷，他們也有在會議上表達在認定必須小心，因國土署表達泰雅特定區有類似處理方法，才會使用這樣方式，對窯業等問題，他們有在會中提醒，會在第二階段推動。

江怡臻說，法令是中央訂定，新北市府曾為礦區廢止後的居住議題，在2019、2020、2021年向中央反映，希望中央通盤檢討，過去不作為，現在才作為，這次打算就地合法106年5月前的礦區房屋，卻不包含面積更大的瑞芳水金九地區，第二階段到底要等到何時？