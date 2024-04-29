快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

賴皮寮解套？ 礦業用地比照泰雅原民特定區就地合法

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
準總統賴清德大選期間被爆萬里老家違建，他拒拆稱要捐作信託，被網友戲稱「賴皮寮」，不少人前往「朝聖」觀光。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德大選期間被爆萬里老家違建，他拒拆稱要捐作信託，被網友戲稱「賴皮寮」，不少人前往「朝聖」觀光。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德萬里老家爭議問題，近期將解套！市議員林裔綺、江怡臻今在議會問到廢礦後土地處理進度，地政局長汪禮國表示，4月15日國土署有開過會，對較單純的私人礦業用地研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，106年5月16日前建物，可由地方政府變更編定為建築用地。江怡臻痛批，國土署寧願先替「賴皮寮」解套，影響範圍較大的新北水金九特定目的事業用地卻要等到第二階段，相當離譜。

新北市在礦權廢止後，共有兩種土地使用分區型態，其中早期台灣金屬礦業公司主導開發的特定專用區特定目的事業用地，集中在瑞芳水湳洞、金瓜石一帶，占地數百公頃，其次則是私人的礦業用地，分布零散，賴清德老家就是屬於第二種。

民進黨市議員林裔綺今天質詢指出，採礦權廢棄後，對地方影響甚鉅，這次總統大選因為礦區老舊宿舍問題引起很大爭議，尤其集中在水金九地區的特定目的事業用地，影響範圍大，市府應該加速處理，替水金地區住戶爭取更多權益。

國民黨市議員江怡臻質詢詢問，中央4月曾開過一次會要幫賴清德萬里老家解套，目前通案處理進度為何，是要就地合法，還是要如何處理。

地政局長汪禮國表示，目前針對較單純的單純的私人礦業用地，國土署研擬比照北泰雅原住民族特定區域計畫，在民國106年5月16日前建築，可以由地方政府變更編定為建築用地，但時間與公告時程尚未確定。

而面積較大的特定專用區特定目的事業用地，汪禮國表示，將納入第二階段處理。

江怡臻質疑，賴清德不是原住民，萬里老家也不是原鄉，兩者一體適用到底是根據什麼令人不解，如果可以這樣解套，其他用地是否也要比照就地合法，如鶯歌窯業用地，國土署是否有討論其他用地，「還是只獨厚賴準總統？」

汪禮國強調，對這些土地認定，還是會由地方來判斷，他們也有在會議上表達在認定必須小心，因國土署表達泰雅特定區有類似處理方法，才會使用這樣方式，對窯業等問題，他們有在會中提醒，會在第二階段推動。

江怡臻說，法令是中央訂定，新北市府曾為礦區廢止後的居住議題，在2019、2020、2021年向中央反映，希望中央通盤檢討，過去不作為，現在才作為，這次打算就地合法106年5月前的礦區房屋，卻不包含面積更大的瑞芳水金九地區，第二階段到底要等到何時？

江怡臻 老家

延伸閱讀

議員籲補助弱勢腸病毒疫苗 新北衛生局：納研議

腸病毒流行期！議員盼補助弱勢公費疫苗 新北納入研議

新北民進黨團送侯乖乖 藍議員批政治作秀「帶回去給小孩吃」

停電不斷、瀕臨缺電 藍籲新內閣改弦更張

相關新聞

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，網友發現有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，此IP使用單位是地方政府轄下...

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

賴清德520就職將至 美不做兩岸調人卻也不許對台支持打折

不到一個月後，中華民國準總統賴清德即將就任，當前美中外交往來之密切反映對局勢發展的戒懼；從元首通話到國務卿訪中，美國國務院負責兩岸事務的資深官員本周還要到國會說明對台政策，凸顯美國行政部門意圖穩定美中關係的狀況下，美國國會對台灣的支持不容行政部門打折。...

百年政黨新創KMT Studio 國民黨真能甩開「老藍男」標籤？

藍綠白爭搶青年選票，國民黨主席朱立倫日前推動黨務組改案，將黨內青年組織整併成立為數位黨部KMT Studio，召集人葛如鈞今（29日）將與朱立倫共同舉辦首場全台巡迴宣傳。只是，國民黨立院黨團近期因率團訪陸、二次年改法案等，屢遭外界批評，面對青壯年支持流失危機，KMT Studio能否挽回頹勢？

與中對等交流？ 綠營：先減少打壓我

「若中國減少共機擾台，對我全面開放自由行與團客，那才算是真善意！」針對近日藍委出訪中國，獲得中國開放福建到馬祖直航、文旦解禁等惠台政策，綠委許智傑受訪時表示上述意見說，台灣向來不挑釁中國，是中國持續騷

賴皮寮解套？ 礦業用地比照泰雅原民特定區就地合法

準總統賴清德萬里老家爭議問題，近期將解套！市議員林裔綺、江怡臻今在議會問到廢礦後土地處理進度，地政局長汪禮國表示，4月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。