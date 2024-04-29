陳建仁見台法科學研究會議代表 讚最佳合作夥伴

行政院長陳建仁今天接見首屆台法科學研究會議法方代表團一行，陳建仁表示，法國科學家優秀的理論跟思辨能力，結合台灣科學家絕佳的創新和執行力，絕對會讓兩國在追求科技研究卓越上，成為彼此最佳合作夥伴。

台灣和法國去年11月簽署科學與技術合作協議（STC），協議中列出6大重點領域，包括半導體與量子、生醫、綠能減碳、AI資安、太空及海洋，也列出雙方將定期共同召開台法科學研究會議。

2024年台法科學研究會議於4月29日至30日在台北舉行，陳建仁下午在行政院接見「首屆台法科學研究會議法方代表團一行」，法國高等教育暨研究部（MESR）研究與創新總司長居希（Claire Giry）等人與會。

陳建仁致詞指出，台法科學交流合作已經有30年的歷史，法國一直都是台灣科研交流最頻繁、最重要的夥伴之一。

陳建仁說明，台法科學與技術合作協議是台法科研合作的新里程碑，他期盼兩國以更具高度的視野，規劃各項科技合作。

陳建仁提到，他相信法國科學家優秀的理論跟思辨能力，結合台灣科學家絕佳的創新和執行力，絕對會讓兩國在追求科技研究卓越上，成為彼此最佳合作夥伴。

陳建仁透露，這次法國友人來台，除了見證台法30多年的科研成果，也將開啟雙邊6大領域合作嶄新一頁，他要再次重申對台法科技交流與新創合作的重視與承諾，期待未來兩國各界能齊心努力，持續提升台法雙邊關係。

隨後致詞的居希回應，法國十分看重與台灣的科技合作，STC使台法深化彼此合作，並在6大領域深化研發能量，這對台法都很重要。

居希認為，台法科研合作不會只限於6大領域，還包括人文、科技等議題的連結，法國正推動2030創新投資計畫，她相信台法可以一起合作培訓人才，增加研究人員合作，同時推進創新，這將是雙方的優勢。居希強調，法國也已經準備好，2年後舉辦第2屆的台法科學研究會議。