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攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

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攻擊徐巧芯IP來自社頭鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
經過清查，攻擊徐巧芯IP的使用單位是彰化縣社頭鄉公所。 圖／聯合報系資料照片
經過清查，攻擊徐巧芯IP的使用單位是彰化縣社頭鄉公所。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，經數位數查出，此IP的使用單位，竟是彰化縣社頭鄉公所，國民黨籍的鄉長蕭浚二說，此一事件絕對與政治無關，不排除有人在圖書館使用社頭鄉公所圖書館IP留言，將進一步了解，縣警局也表示，由於徐巧芯未提告，警方已請示檢察官，先查出使用人再釐清。

有網友發現，在PTT上刻意攻擊徐巧芯的IP是117.56，來自中央政府國發會發給各個政府單位的伺服器。對此，國發會表示，該IP「117.56.221.182」，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關。經數位部查出，使用單位是彰化縣社頭鄉公所。

對於外界懷疑其中有政治因素，國民黨籍的社頭鄉長蕭浚二說，他是接到媒體告知才知情，此一事件絕對無政治無關，扯政治就太扯，不排除有人在圖書館使用社頭鄉公所圖書館IP，鄉公所將進一步了解。

彰化縣警察局刑警大隊長陳培德說，此一網路攻擊的IP位在彰化縣社頭鄉，由於徐巧芯未提告，警方已請示彰化地檢署檢察官，並檢視發言內容， 初步了解，未涉人身攻擊及妨害名譽，應先由社頭鄉公所做內部調查，釐清使用人再處理。

國民黨 圖書館 徐巧芯 社頭鄉 網路攻擊

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