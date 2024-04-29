遭批拒絕立委調閱鏡電視文件 NCC：應符合正當法律程序
立法院國民黨團今天開記者會，指稱國家通訊傳播委員會（NCC）拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱鏡電視案相關文件，NCC回應，尊重立法委員職權，但希望能釐清調閱資料之法定程序問題，待調閱小組回復後將積極辦理。
NCC表示，針對立法院成立調閱小組向該會調閱鏡電視新聞台申設相關資料，因相關文件涉特定公司內部治理事項，因此函詢調閱小組相關程序是否符合正當法律程序，NCC將在該小組釋明、釐清後辦理。
NCC說明，依照司法院釋字第729號解釋，為符合正當法律程序，立法院文件調閱權之調閱範圍僅止於目的明確之「特定議案」；再者，根據立法院職權行使法第45條第1項規定，就「特定議案」涉及事項，調閱專案小組有調閱權限。
然而，NCC強調，所謂「特定議案」，依憲法第63條規定，應指法律案、預算案及國家其他重要事項等，本次鏡電視調閱小組於成立或調閱程序中，並未說明是基於何項重大特定議案而需要行使調閱權，NCC已再三表示其間是否符合法定程序尚有疑慮，望該調閱小組能協助釋疑。
NCC重申，NCC尊重立委行使憲法上之職權，但立法院調閱特定公司治理與機關監理事項相關資料時，宜依照司法院釋字第729號解釋所述之正當法律程序辦理，以免爭議。
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