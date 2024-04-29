【重磅快評】反中利益太誘人 賴清德難以自信交流？

大陸昨天宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，業者認為陸方釋善意，民進黨政府應「接好球」，先解除台灣赴陸禁團令。但交通部長王國材今天卻指陸方開放幅度比想像中差很多，盼回到疫情前的往來。外界不知王的想像是如何，但準總統賴清才呼籲對岸要自信交流，台灣也應當要展現自信，赴陸禁團令不解，又何來自信？

本月初交通部下修來台觀光客目標為1000萬人次，比原訂目標少200萬人次。王國材有感而發，指大陸禁止開放陸客來台自由行比他的預期還要堅定；這次大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，王又說開放幅度比想像中差很多。

最近王國材除了以發展觀光條例第53條「損害國家利益」為由禁止業者組團赴陸觀光之外，什麼也沒做。大陸遞出橄欖枝，王不好好接球，卻淨說「開放幅度比想像中差很多」等廢話，難怪兩岸觀光交流推不動，他還要業者自己去跟國台辦溝通，要論不稱職閣員，王可名列前茅。

王國材凡事推中國大陸，來台觀光客達不到1200萬人次，他說是大陸不開放陸客來台自由行所致。昨天大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，他又嫌開放幅度太小，並透露他希望陸客來台能達疫情前的往來。但事實卻是，即使兩岸恢復到疫情前的往來，也無法讓交通部達標，更顯出交通部的小格局。

去年底陸委會主動宣布恢復兩岸團客雙向旅遊，初期試辦每日限額2000人次，交通部指疫情前對陸客團的限額為每日5000人，這次規畫以2000人為門檻，是考量2019年日均陸客人次訂出。王國材今天說希望陸客來台回到疫情前水準，應該是指每日5000人，比陸委會設定的門檻還多了3000人，陸委會同意嗎？

即使依王國材的版本，每日門檻為5000人，每月來台陸客約15萬人，假設6月上路，到年底的陸客人數也不過90萬人，還是達不到交通部原來1200萬人的目標；如依陸委會版本，每日門檻2000人，到年底陸客人數也不過36萬人，佔全體來台觀客人數也不到4個百分點，恐怕也不是業者殷盼多年的甘霖。

民進黨政府一向操作仇中，陸客不來，就由側翼散播「陸客不重要」的言論，說陸客消費力不高，不來台灣也不會有影響。但事實證明，中國大陸的觀光客在旅遊市場不可小覷，根據日本觀光廳統計，去年4至6月訪日遊客旅遊消費額為1.2052萬億日元，人均旅遊消費第二名就是中國大陸，消費額達33.8萬日元，比第三名的澳大利亞多出一萬日元，其中以購物支出最多。

民進黨一方面批藍委赴中是「小丑團」，配合大陸統戰，但卻又質疑大陸為什麼只限於馬祖，而沒有開放金門、澎湖？還要求陸方要全面開放團客及自由行，邏輯極其矛盾，難怪王國材一碰到兩岸觀光議題，什麼事也做不了，只能絞盡腦汁「想像」了。

準賴清德要對岸自信交流，蔡政府的赴陸禁團令開放三個月又縮手，怎麼看都不是自信的表現。如果賴政府一切又回到原點，準交通部長李孟諺日後也只能學王國材滿口廢話來處理兩岸觀光事務，其中關鍵在於反中的政治利益太誘人，讓賴清德難以割捨，無法踏出自信交流的第一步。