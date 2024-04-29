與中對等交流？ 綠營：先減少打壓我

「若中國減少共機擾台，對我全面開放自由行與團客，那才算是真善意！」針對近日藍委出訪中國，獲得中國開放福建到馬祖直航、文旦解禁等惠台政策，綠委許智傑受訪時表示上述意見說，台灣向來不挑釁中國，是中國持續騷擾台灣；學者陳俐甫則認為，中國應恢復海基海協互動機制，才算真正釋出善意。

國民黨立委傅崐萁與16位藍委26日訪問中國，中國隨即宣布開放福建到馬祖的初步觀光，關貿總署也讓文旦可以解禁，且我國若開放福建平潭到台海空運直航，福建就可全面直航。中國還準備開放30個主要城市海空直航，以及有20個主要城市居民可網路申請入台證，盼民進黨也要主動對中釋出善意。

中應減少對台打壓

對此，民進黨立委許智傑受訪時則說，傅崐萁之所以急著去中國，那是因為中國早就私下跟他說會開放這些利多，這是中國的兩面手法。他認為，目前民進黨政府都是採取不挑釁的策略，問題是在中國需要改變自己的行為，包括減少軍機擾台、灰色地帶干擾等手段，台灣民眾才會相信中國的善意。

針對國台辦希望恢復30條中國航線，許智傑強調，今年3月兩岸航線2648架次飛往15個航點，若加上港澳3535架次，光是飛中港澳就超過6千架次。對比台灣人喜歡的韓國也才1546架次，可見民進黨政府從未阻礙兩岸航線發展，若中國這麼想增設海空航點，也希望中國盡快對等開放陸團和自由行來台。

恢復海基海協互動

「其實只要恢復海協海基兩會的互動模式就好！」真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時強調，小英上台後沒有宣布台獨、沒有公投與制憲，已經對中國釋出很大善意，但試圖單方面改變兩岸現狀的始終是中國，自小英上台後，中國對台就沒有海協會，而是比照港澳辦是用國台辦回應，代表中國已將台灣當作地方事務處理。

陳俐甫指出，海協、海基兩會就是兩岸各自表述過程中，處理事務性原則的機關，避免雙方有太多摩擦，中國自小英上任後不但切斷海協會，還逼迫小英承認九二共識等於一國兩制，反觀我國海基會還將任命具有政治份量的行政院副院長鄭文燦擔任董事長，就是為兩岸交流保留彈性，但中國卻持續塑造民進黨拒絕溝通的形象。

對等應可反映不滿

民進黨立委王定宇受訪時亦表示，中國在接待國民黨立委訪問團的同時，對台灣和戰兩手，還是派遣共機擾台、打壓台灣國際空間，且用不符合國際經貿規範的手法糟蹋台灣農產品，國民黨立委去中國參訪換得小利，只讓自己在中國更方便，反而成為和戰兩手的棋子。【更多精采內容，詳見 】