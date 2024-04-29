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新住民基本法無共識 待520後政院版草案出爐再續審

中央社／ 台北29日電
新住民基本法，立法院內政委員會召委高金素梅表示，待520後行政院提草案再進行審查。 圖／聯合報系資料照片
新住民基本法，立法院內政委員會召委高金素梅表示，待520後行政院提草案再進行審查。 圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會今天審查新住民基本法草案，但就法案名稱、保障對象、是否設新住民委員會等，朝野立委都沒有共識。內政委員會召委高金素梅表示，待520後行政院提出草案再進行審查。

立法院內政委員會今天邀內政部次長花敬群移民署長鐘景琨列席，審查國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團、民進黨立委蘇巧慧所提「新住民基本法草案」，以及民進黨立委羅美玲所提「新住民權益保障法草案」。

蘇巧慧質詢時指出，各版本草案中，要先確定適用對象與立法目的，才有辦法落實。花敬群答詢時說明，適用對象以婚姻、就業、投資移民，可能會是比較恰當的範疇，新住民子女都已經是國人，完全享有平等的待遇。

民進黨立委張宏陸則詢問，「新住民」是否包括移工。花敬群回應，因為移工不是長期待在台灣的一群人，在國際上不會被視為住民，且沒有長期居留或永久居留，「我們是覺得不宜」。

國民黨立委許宇甄質詢時提到，內政部對於是否要制定專法，要再全面盤點新住民相關照顧服務措施，針對不足之處補強、改進較為妥適。花敬群解釋，全世界沒有任何一個國家，像是美國、加拿大等這麼多移民的國家，也沒有新住民基本法，都是透過行政措施讓各部會一起努力，今年8月會再次盤點新住民生活所遭遇的困難。

草案進入逐條討論後，朝野立委針對法案名稱、名詞定義、保障對象，以及是否應在行政院設置「新住民委員會」作為主管機關等，都無法達成共識。花敬群強調，過去黨產會、促轉會都是臨時性的機關，除非新住民委員會是臨時性而不是常設性機關，否則要在行政院既有的框架下。

花敬群談及，如果要增加新住民委員會，「那就要刪一個部會」，要面對這樣的問題，現在因為行政院組織都已經滿了，且行政院設的新住民協調會報是成熟的制度，是現階段比較可行的。地方政府則有11縣市設有新住民事務相關的「科」，較有彈性可以努力。

內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅最後表示，不管國民黨團、民眾黨團等草案版本，都希望顧及新住民權益，今天是第一次意見交流，請內政部將立委質詢提及新住民相關遭遇、現況問題，向行政院會報，並請行政院在520後提出新住民基本法相關草案，會再進行審查。

新住民 移民署 花敬群 行政院 高金素梅

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