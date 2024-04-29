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查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
網友發現，攻擊國民黨立委徐巧芯的IP似乎屬於國發會，但經過清查，該IP是彰化縣某鄉公所。圖／本報系資料照
網友發現，攻擊國民黨立委徐巧芯的IP似乎屬於國發會，但經過清查，該IP是彰化縣某鄉公所。圖／本報系資料照

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，網友發現有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，此IP使用單位是地方政府轄下附屬機關。經過清查後，此IP使用單位是彰化縣社頭鄉公所，但彰化縣政府表示，此IP申請過程，無須通知彰化縣政府。社頭鄉長蕭浚二對此表示不知情，將再進一步了解。

有網友發現，在PTT上刻意攻擊徐巧芯的IP是117.56，來自中央政府國發會發給各個政府單位的伺服器。對此，國發會表示，該IP「117.56.221.182」，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會，至於是那個地方政府則不方便透露。

不過，經過數位部公布查到的線路IP，申請資料為彰化縣社頭公所。彰化縣政府計畫室表示，此IP申請過程，無須通知彰化縣政府。

徐巧芯

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