北士科案 林延鳳籲資料速送議會、檢調和監院

民眾黨立法院黨團主任陳智菡臉書發文為北士科案爭議辯駁。對此，台北市議員林延鳳今天表示，陳智菡選擇性迴避關鍵問題，呼籲蔣市府儘快將資料移交議會調查小組和檢調、監院。

為監督釐清前台北市長柯文哲任內所核定「京華城改建案」和「北投士林科技園區T16、T17、T18三處市有土地設定地上權招商案」決策始末，台北市議會藍綠19名議員共同提案，建議議會成立專案小組調查，訪談柯文哲及相關局處官員、調閱資料文件，檢討相關主導參與者行政責任。

針對陳智菡昨天在臉書發圖文懶人包說明柯文哲「北士科」爭議一事。民進黨籍台北市議員林延鳳今天透過新聞稿表示，陳智菡的「選擇性回應」迴避關鍵問題，避重就輕，舉凡「利益迴避」或諸多關鍵時間點決策過程都避談，在在顯見柯文哲「一痞天下無難事」心態和不敢面問題的心虛。

林延鳳強調，民眾對於真相追求非常急切，呼籲蔣市府應儘快將資料移交議會調查小組和檢調、監院，看看柯文哲面對司法調查與彈劾威脅之下，還能不能這麼囂張。

她指出，陳智菡的「懶人包」看似言之鑿鑿，但對於新光人壽副總吳欣盈獲得民眾黨不分區提名後，此公司與台北市政府是否產生利益衝突，陳智菡卻隻字未提，並延續民眾黨立委黃珊珊的論調，對「為何T16不用投資計畫書，T17、18就要」毫無說明。

此外，陳智菡更不談當年柯市府拜會新光人壽的隔天，便拍板定案「3基地拆標」，以及是否提交投資計畫的差別待遇是否有詭，陳智菡避重就輕說法，不只沒讓質疑聲浪止息，反而更加可疑。

林延鳳指出，針對陳智菡說「權利金降低是許多廠商的訴求」，但比對會議紀錄即可發現，權利金議題和其他廠商意見，比如中華工程提出「分期退還保證金」、鴻海提出「投資獎勵或財務協助」，柯市府都未採納或回應，證明聽其他廠商意見只是走過場。

同時，陳智菡還表示「工程造價增加，壓縮權利金可支付空間」，林延鳳認為，權利金和工程造價怎可混為一談，柯市府在其他案件中，對於其他業者乃至市井小民哪有那麼佛心，且北市許多重大建設，包含捷運工程、動物之家工程等，也都在柯市府延宕之下，增加許多工程經費成本，對市庫損失甚鉅，如今陳智菡的說法是打臉柯市府，也是牛頭不對馬嘴，直批柯市府招商效率恐怕只用在新光人壽。