快訊

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

游淑慧指柯文哲放水京華城案 陳智菡批為護航蔣萬安

中央社／ 台北29日電

台北市議員游淑慧質疑前台北市長柯文哲對京華城改建案，在選舉年兩度放手。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，游淑慧只想著選舉及護航執政不力的台北市長蔣萬安。

民進黨質疑前台北市長柯文哲護航京華城改建案，並讓容積獎勵暴增到840%。國民黨籍台北市議員游淑慧28日指出，柯文哲對京華城案兩度放手，並公布會議紀錄指討論過程「沒有紀錄」，每逢市長大選就佛心。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡上午受訪時表示，游淑慧最近針對京華城、北士科案猛打，但拿出來的資料都「滿虛的」。游淑慧質疑京華城的容積獎勵跟選舉年有關，請問游淑慧腦子裡是否都只想著選舉、是不是到了選舉年就什麼都不要做了。

陳智菡指出，2018年時京華城原本是工業用地，要轉換為商業區，因此捐30%公用土地給市府作為公園使用，才從工業區改為商業區；第2次因為京華城要改建但容積不足，因此用容積移轉方式取得部分容積率，再透過都市計畫、都委會合議，才放寬20%的容積獎勵。

陳智菡說，游淑慧指這兩次都跟選舉年有關，但都是透過都市計畫審議、流程才開放，不曉得游淑慧是否是為了護航執政不力的蔣萬安。游淑慧指都委會議有過半委員沒出席，事實上針對京華城的會議共兩場，就是因為2022年的3月17日會議沒結論，5月5日才開第2場會議，並經合議制，確定容積獎勵。

陳智菡表示，北士科園區因交通建設不完善，招標過程不容易，還碰到疫情期間很多廠商都不敢投標。多次流標後，北市府詢問專家、有意願投標廠商原因，包括中華工程、元利建設、元大人壽、新光人壽、鴻海科技等廠商，都提出權利金太高的問題。

陳智菡表示，外界指控民眾黨總統候選人柯文哲找吳欣盈當副手，就認定這個有問題，是否所有市府官員都不要跟任何企業往來，就算只是公開招標說明都不可以，這樣市府要如何有效招標。

陳智菡說，柯文哲在台北市長8年任內很努力招標，並有促參辦公室，任何有意願投資的廠商都能透過公開平台，得到北市府的投資資訊。蔣市府也有資料可以充分說明，卻要跟著議員起舞，對台北市的投資環境非常不利。

陳智菡指出，這些廠商都是經過公開透明程序，合法取得投標資格、標案，結果卻被含沙射影指控有不當利益往來，這樣誰敢到台北市投資。

陳智菡說，討論過程都有會議紀錄，明確建議市府調整權利金，且不是只聽廠商建議，而是經顧問公司分析，並依當時市場行情，為了帶動北士科發展，希望T16能儘速標售出去才有領頭羊的作用，並創造有利的投資環境，不是單一會議就定奪。

至於民進黨籍台北市議員許淑華爆料指會議紀錄造假，元大人壽強調未參與投標。陳智菡表示，不清楚元大說的是哪場會議沒到場，北市府的會議紀錄一定是有經過訪談，且相關人員都還在北市府擔任要職，都能進一步詢問。

陳智菡表示，柯市府有沒有「三大案」，是他們透過輿論操作的，打到現在沒有具體證據，不要為了護航自家市長就這麼沒下限、張冠李戴，以混淆視聽的方式攻擊前任市長，「真的非常沒有道德」。

游淑慧 陳智菡

延伸閱讀

北士科案會議紀錄疑涉造假 蔣萬安：政風處調查

2026唯一能打敗蔣萬安是他？ 蔣萬安也認證王世堅真男人

游淑慧指柯文哲一路放手京華城 白營批游見黑影就開槍

雙北刺客列傳／北市三大案引爆黃珊珊槓蔣萬安 綠議員推王世堅打空戰

相關新聞

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

百年政黨新創KMT Studio 國民黨真能甩開「老藍男」標籤？

藍綠白爭搶青年選票，國民黨主席朱立倫日前推動黨務組改案，將黨內青年組織整併成立為數位黨部KMT Studio，召集人葛如鈞今（29日）將與朱立倫共同舉辦首場全台巡迴宣傳。只是，國民黨立院黨團近期因率團訪陸、二次年改法案等，屢遭外界批評，面對青壯年支持流失危機，KMT Studio能否挽回頹勢？

賴清德520就職將至 美不做兩岸調人卻也不許對台支持打折

不到一個月後，中華民國準總統賴清德即將就任，當前美中外交往來之密切反映對局勢發展的戒懼；從元首通話到國務卿訪中，美國國務院負責兩岸事務的資深官員本周還要到國會說明對台政策，凸顯美國行政部門意圖穩定美中關係的狀況下，美國國會對台灣的支持不容行政部門打折。...

國會改革怎麼改？借鏡英、美調查權的省思

近來由於台灣在野黨的修法提案，「調查權」、「國會聽證」、「藐視國會」等詞彙頻頻在政治新聞版面上出現，也幾乎確定將成為本會期政壇攻防的主要戰場之一。然而，各方許多說法不但常忽略各國作法差異極大，也經常有望文生義的嫌疑，比如誤以為藐視國會是針對官員的態度；同時，許多人明顯受到台灣經驗的過度引導，比如誤以為調查權的本質必然在於揭弊。

家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，不只穿著品牌受到批評，還被質疑「不是說家裡很窮，怎還可以彈鋼琴？」對此，她也回應，那台電子琴是別人不要的二手貨，最後才送給她們家的。

【重磅快評】帶刺的橄欖枝 賴清德派管碧玲拔刺？

準總統賴清德公布國安團隊人事時對北京喊話，呼籲兩岸自信交流、和平發展，但國安團隊的骨幹仍是鷹派當道；北京則送上「520大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。