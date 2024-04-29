游淑慧指柯文哲放水京華城案 陳智菡批為護航蔣萬安

台北市議員游淑慧質疑前台北市長柯文哲對京華城改建案，在選舉年兩度放手。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，游淑慧只想著選舉及護航執政不力的台北市長蔣萬安。

民進黨質疑前台北市長柯文哲護航京華城改建案，並讓容積獎勵暴增到840%。國民黨籍台北市議員游淑慧28日指出，柯文哲對京華城案兩度放手，並公布會議紀錄指討論過程「沒有紀錄」，每逢市長大選就佛心。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡上午受訪時表示，游淑慧最近針對京華城、北士科案猛打，但拿出來的資料都「滿虛的」。游淑慧質疑京華城的容積獎勵跟選舉年有關，請問游淑慧腦子裡是否都只想著選舉、是不是到了選舉年就什麼都不要做了。

陳智菡指出，2018年時京華城原本是工業用地，要轉換為商業區，因此捐30%公用土地給市府作為公園使用，才從工業區改為商業區；第2次因為京華城要改建但容積不足，因此用容積移轉方式取得部分容積率，再透過都市計畫、都委會合議，才放寬20%的容積獎勵。

陳智菡說，游淑慧指這兩次都跟選舉年有關，但都是透過都市計畫審議、流程才開放，不曉得游淑慧是否是為了護航執政不力的蔣萬安。游淑慧指都委會議有過半委員沒出席，事實上針對京華城的會議共兩場，就是因為2022年的3月17日會議沒結論，5月5日才開第2場會議，並經合議制，確定容積獎勵。

陳智菡表示，北士科園區因交通建設不完善，招標過程不容易，還碰到疫情期間很多廠商都不敢投標。多次流標後，北市府詢問專家、有意願投標廠商原因，包括中華工程、元利建設、元大人壽、新光人壽、鴻海科技等廠商，都提出權利金太高的問題。

陳智菡表示，外界指控民眾黨總統候選人柯文哲找吳欣盈當副手，就認定這個有問題，是否所有市府官員都不要跟任何企業往來，就算只是公開招標說明都不可以，這樣市府要如何有效招標。

陳智菡說，柯文哲在台北市長8年任內很努力招標，並有促參辦公室，任何有意願投資的廠商都能透過公開平台，得到北市府的投資資訊。蔣市府也有資料可以充分說明，卻要跟著議員起舞，對台北市的投資環境非常不利。

陳智菡指出，這些廠商都是經過公開透明程序，合法取得投標資格、標案，結果卻被含沙射影指控有不當利益往來，這樣誰敢到台北市投資。

陳智菡說，討論過程都有會議紀錄，明確建議市府調整權利金，且不是只聽廠商建議，而是經顧問公司分析，並依當時市場行情，為了帶動北士科發展，希望T16能儘速標售出去才有領頭羊的作用，並創造有利的投資環境，不是單一會議就定奪。

至於民進黨籍台北市議員許淑華爆料指會議紀錄造假，元大人壽強調未參與投標。陳智菡表示，不清楚元大說的是哪場會議沒到場，北市府的會議紀錄一定是有經過訪談，且相關人員都還在北市府擔任要職，都能進一步詢問。

陳智菡表示，柯市府有沒有「三大案」，是他們透過輿論操作的，打到現在沒有具體證據，不要為了護航自家市長就這麼沒下限、張冠李戴，以混淆視聽的方式攻擊前任市長，「真的非常沒有道德」。