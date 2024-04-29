國民黨員綠朝為官 馮世寬談心情：刁難我OK 不能刁難國軍
退輔會主委馮世寬今天到立法院外交國防委員會，提出「服務照顧及相關救補助精進作為」報告，由於可能是任內最後一次到立法院備詢，備受媒體關注。對於蔡政府八年政務官生涯，他說，身為國民黨員，卻到民進黨團隊當部長，老百姓都覺得很奇怪，他不是完人，被刁難沒關係，但絕不能接受國軍被刁難。
馮世寬表示，以國民黨員的身分到民進黨團隊當部長，即使老百姓也覺得很奇怪，受到國民黨立委給予很多的較量，他不認為這有什麼、個人覺得無所謂。但如果有人講國軍官兵沒戰力，紀律差，就一定要正確辯駁，這是他的個性，也是他的責任。
馮世寬說，大家今天在這裡過著舒適的生活，前線的官兵，戰鬥機的飛行員、海上巡弋的官兵，有一刻是休息的嗎？
馮世寬表示，台灣總統大選結束後，民眾照常過日子，反觀美國吵鬧不斷，顯示台灣的社會和諧，超越民主國家先鋒，台灣老百姓是最棒的。至於少數造成政治、社會不和諧的人，不能代表台灣人。
儘管馮世寬不滿應大陸邀請到大陸參加黃埔百年校慶的人，馮世寬對所謂中共只與在野黨交流，忽略台灣民選政府的說法，不以為然。馮世寬說，他不覺得大陸方面是凸顯柔性對抗，既然官方管道不通，是否就用民間管道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言