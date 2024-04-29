國民黨員綠朝為官 馮世寬談心情：刁難我OK 不能刁難國軍

退輔會主委馮世寬今天到立法院外交國防委員會，提出「服務照顧及相關救補助精進作為」報告，由於可能是任內最後一次到立法院備詢，備受媒體關注。對於蔡政府八年政務官生涯，他說，身為國民黨員，卻到民進黨團隊當部長，老百姓都覺得很奇怪，他不是完人，被刁難沒關係，但絕不能接受國軍被刁難。

馮世寬表示，以國民黨員的身分到民進黨團隊當部長，即使老百姓也覺得很奇怪，受到國民黨立委給予很多的較量，他不認為這有什麼、個人覺得無所謂。但如果有人講國軍官兵沒戰力，紀律差，就一定要正確辯駁，這是他的個性，也是他的責任。

馮世寬說，大家今天在這裡過著舒適的生活，前線的官兵，戰鬥機的飛行員、海上巡弋的官兵，有一刻是休息的嗎？

馮世寬表示，台灣總統大選結束後，民眾照常過日子，反觀美國吵鬧不斷，顯示台灣的社會和諧，超越民主國家先鋒，台灣老百姓是最棒的。至於少數造成政治、社會不和諧的人，不能代表台灣人。

儘管馮世寬不滿應大陸邀請到大陸參加黃埔百年校慶的人，馮世寬對所謂中共只與在野黨交流，忽略台灣民選政府的說法，不以為然。馮世寬說，他不覺得大陸方面是凸顯柔性對抗，既然官方管道不通，是否就用民間管道。