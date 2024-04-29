快訊

周杰倫5月攻蛋？大巨蛋辦演唱會 經紀公司一致指出這個問題

奧運羽球金牌國手王齊麟與樂天女孩熱戀中 經紀人證實了

搶命22天！肝指數飆1萬8「眼白都不見」 寶林首位重症患者出院喊奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委范雲提兒少性剝削修法 付費觀看及購買納犯罪態樣

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委范雲今提出兒童及少年性剝削防制條例修法草案，希望將付費觀看、購買和下載納入犯罪樣態，同時新增侵害兒少性影像又散布個資者，刑期加重二分之一。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲今提出兒童及少年性剝削防制條例修法草案，希望將付費觀看、購買和下載納入犯罪樣態，同時新增侵害兒少性影像又散布個資者，刑期加重二分之一。圖／范雲辦公室提供

民進黨立委范雲今天提出兒童及少年性剝削防制條例修法草案，希望將付費觀看、購買和下載納入犯罪樣態，同時新增侵害兒少性影像又散布個資者，刑期加重二分之一。

范雲上午舉行「即刻修法 瓦解兒少性影像犯罪鏈」兒童及少年性剝削防制條例修法記者會，宣布與婦女、兒少團體合作，提出兒童及少年性剝削防制條例修法草案，公布修法四大重點，盼行政立法攜手，即刻修法，瓦解兒少性影像犯罪鏈。

范雲表示，去年一月立法院進行性影像四法的修正，提高了散布、製造性影像的罰則，也強化24小時下架，若不下架就可以斷網的機制。但今年卻繼續發現有無良網站視法律為無物，持續藉由性剝削兒少，來賺取龐大利潤。

范雲的修正草案四大重點包括將付費觀看、購買、下載納入兒少性影像的犯罪樣態；第二，新增侵害兒少性影像又散布個資者，刑期加重二分之一；第三，針對犯罪網站，強化主管機關即時斷網的權責；第四，犯罪者不只提高罰則，更提高對其輔導教育時數，最低8小時起算。

范雲認為，付費購買、觀看、下載兒少性影像的人，不是消費者，而是加害結構的一環；透過這些人的金錢支持，犯罪市場得以形成並延續。范雲強調，購買兒少性影像，就是性剝削兒少。本次修法將此三類犯罪樣態納入，不只提高嚇阻，也期達到社會教育。

范雲並表示，新型態的兒少性剝削犯罪，除了拍攝、散布影像，還蒐集個資加以販賣。被害人不只在網路被騷擾，甚至現實生活中的身份，如真實姓名、在哪讀書、在哪打工等，都被當作商品來販賣，也因此承擔極大風險，有必要將侵害兒少性影像且散布個資者，加重二分之一刑責。

勵馨基金會執行長王玥好也認為，「兒童及少年性剝削防制條例」的不足應儘速填補，強調對於「重製、購買、對價觀覽」入法處罰，斬斷產業鏈是當務之急。

王玥好說，兒少性影像常伴隨洩露被害人個人資料的情況，不肖業者甚至以此作為賣點，對被害人造成家庭、學校、職場的嚴重侵害，認為對於製造、散布、販賣兒少性影像，又洩露被害人個資的犯罪應加重其刑；而實務上常有加害人利用性影像「性勒索」的犯罪類型，如情侶分手要求復合、網路誘騙要求傳送更多性影像或金錢勒索，因此應將利用性影像勒索類型入法。

修法 個資 范雲

延伸閱讀

立委、民團呼籲修法 瓦解兒少性影像犯罪鏈

范雲、黃國昌國會爆口角 黃揚明質疑「時機不對勁」：修法是在作秀

黃國昌、范雲院會激烈口角 黃珊珊批民進黨沒禮貌

稱遭態度不一的黃國昌咆哮 范雲：口水一直噴我臉上

相關新聞

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

國會改革怎麼改？借鏡英、美調查權的省思

近來由於台灣在野黨的修法提案，「調查權」、「國會聽證」、「藐視國會」等詞彙頻頻在政治新聞版面上出現，也幾乎確定將成為本會期政壇攻防的主要戰場之一。然而，各方許多說法不但常忽略各國作法差異極大，也經常有望文生義的嫌疑，比如誤以為藐視國會是針對官員的態度；同時，許多人明顯受到台灣經驗的過度引導，比如誤以為調查權的本質必然在於揭弊。

家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，不只穿著品牌受到批評，還被質疑「不是說家裡很窮，怎還可以彈鋼琴？」對此，她也回應，那台電子琴是別人不要的二手貨，最後才送給她們家的。

【重磅快評】帶刺的橄欖枝 賴清德派管碧玲拔刺？

準總統賴清德公布國安團隊人事時對北京喊話，呼籲兩岸自信交流、和平發展，但國安團隊的骨幹仍是鷹派當道；北京則送上「520大...

百年政黨新創KMT Studio 國民黨真能甩開「老藍男」標籤？

藍綠白爭搶青年選票，國民黨主席朱立倫日前推動黨務組改案，將黨內青年組織整併成立為數位黨部KMT Studio，召集人葛如鈞今（29日）將與朱立倫共同舉辦首場全台巡迴宣傳。只是，國民黨立院黨團近期因率團訪陸、二次年改法案等，屢遭外界批評，面對青壯年支持流失危機，KMT Studio能否挽回頹勢？

賴清德520就職將至 美不做兩岸調人卻也不許對台支持打折

不到一個月後，中華民國準總統賴清德即將就任，當前美中外交往來之密切反映對局勢發展的戒懼；從元首通話到國務卿訪中，美國國務院負責兩岸事務的資深官員本周還要到國會說明對台政策，凸顯美國行政部門意圖穩定美中關係的狀況下，美國國會對台灣的支持不容行政部門打折。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。