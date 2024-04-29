綠委范雲提兒少性剝削修法 付費觀看及購買納犯罪態樣

民進黨立委范雲今天提出兒童及少年性剝削防制條例修法草案，希望將付費觀看、購買和下載納入犯罪樣態，同時新增侵害兒少性影像又散布個資者，刑期加重二分之一。

范雲上午舉行「即刻修法 瓦解兒少性影像犯罪鏈」兒童及少年性剝削防制條例修法記者會，宣布與婦女、兒少團體合作，提出兒童及少年性剝削防制條例修法草案，公布修法四大重點，盼行政立法攜手，即刻修法，瓦解兒少性影像犯罪鏈。

范雲表示，去年一月立法院進行性影像四法的修正，提高了散布、製造性影像的罰則，也強化24小時下架，若不下架就可以斷網的機制。但今年卻繼續發現有無良網站視法律為無物，持續藉由性剝削兒少，來賺取龐大利潤。

范雲的修正草案四大重點包括將付費觀看、購買、下載納入兒少性影像的犯罪樣態；第二，新增侵害兒少性影像又散布個資者，刑期加重二分之一；第三，針對犯罪網站，強化主管機關即時斷網的權責；第四，犯罪者不只提高罰則，更提高對其輔導教育時數，最低8小時起算。

范雲認為，付費購買、觀看、下載兒少性影像的人，不是消費者，而是加害結構的一環；透過這些人的金錢支持，犯罪市場得以形成並延續。范雲強調，購買兒少性影像，就是性剝削兒少。本次修法將此三類犯罪樣態納入，不只提高嚇阻，也期達到社會教育。

范雲並表示，新型態的兒少性剝削犯罪，除了拍攝、散布影像，還蒐集個資加以販賣。被害人不只在網路被騷擾，甚至現實生活中的身份，如真實姓名、在哪讀書、在哪打工等，都被當作商品來販賣，也因此承擔極大風險，有必要將侵害兒少性影像且散布個資者，加重二分之一刑責。

勵馨基金會執行長王玥好也認為，「兒童及少年性剝削防制條例」的不足應儘速填補，強調對於「重製、購買、對價觀覽」入法處罰，斬斷產業鏈是當務之急。

王玥好說，兒少性影像常伴隨洩露被害人個人資料的情況，不肖業者甚至以此作為賣點，對被害人造成家庭、學校、職場的嚴重侵害，認為對於製造、散布、販賣兒少性影像，又洩露被害人個資的犯罪應加重其刑；而實務上常有加害人利用性影像「性勒索」的犯罪類型，如情侶分手要求復合、網路誘騙要求傳送更多性影像或金錢勒索，因此應將利用性影像勒索類型入法。