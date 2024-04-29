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花蓮地震陸願捐組合屋 花敬群：迫切性沒這麼高

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部次長花敬群花今天列席立法院內政委員會備詢。圖／擷取自國會頻道
內政部次長花敬群花今天列席立法院內政委員會備詢。圖／擷取自國會頻道

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪陸，陸方表達願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。內政部次長花敬群今天表示，是否需要組合屋需要調查，也涉及花蓮當地租屋、親屬提供住宅狀況，相信花蓮縣政府詳細調查後會再與中央討論。後續若有安置缺口，組合屋當然是選項，但目前迫切性沒有這麼高。

內政部長林右昌昨天受訪時表示，根據921地震的經驗，組合屋興建與居住背後有許多問題，希望先調查災民意願後再來做考量；若花蓮縣政府有需要，中央都可以支援。

花敬群今天列席立法院內政委員會備詢，討論「新住民基本法草案」等案。他在會前受訪表示，災民安置是災後工作的重中之重，這段期間從民間租屋、旅館提供短期安置，大致可滿足災民現階段的居住需求，後續方向是以擴大租屋提供，讓災民能長期、穩定生活。

花敬群表示，組合屋從地震後兩三天就有相關討論，但陸方的話題是昨天才開始，彼此之間毫不相干。

地震 花敬群 花蓮

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