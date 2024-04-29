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NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生（右）禮讓民眾黨立委林國成（左）擔任鏡電視調閱專案小組召集人。圖／聯合報系資料照
立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生（右）禮讓民眾黨立委林國成（左）擔任鏡電視調閱專案小組召集人。圖／聯合報系資料照

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，NCC的臉皮厚到無恥、無下限，竟然公然跟立法院嗆聲，不願意提供相關資料，這是中華民國憲政史上最離譜的一頁，完全視法令於無物，也凸顯推動國會改革的重要性。

擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成則說，NCC本來就是接受立法院監督的單位，「隸屬監督之關係，絕無疑義」，他們現在所有的動作，擺明就是心裡有鬼，國民黨跟民眾黨一定會追到底，即將要卸任的NCC主委陳耀祥也不要擺爛、逃避責任。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組先前開會，確定調閱範圍包含，鏡電視申設與營運資料、行政調查報告等，NCC上周回函指出，立法院得設調閱專案小組，要求有關機關就「特定議案」涉及事項提供參考資料，「鏡電視申設及後續爭議調閱相關資料」所涉立法院審議特定議案為何，尚有疑義，還請交通委員會釐清並釋明。

國民黨立法院黨團上午舉行「文件公開透明，NCC怕什麼？」記者會，洪孟楷表示，立法院交通委員會已經成立調閱小組，正式要求主管機關NCC提供相關資料，沒想到上周四卻收到NCC的回函，裡面寫了非常多文字，但是重點就只有一個，他們不願意配合提供資料。

洪孟楷直言，NCC的臉皮厚到無恥、無下限，真的非常離譜跟荒謬，立法院正式成立調閱小組，一個行政機關竟然公然嗆聲，不願意提供相關資料，「NCC到底是在怕什麼？文件公開透明，有什麼好拒絕的理由？」

洪孟楷指出，藍白黨團在交通委員會共同提案，推派民眾黨立委林國成擔任調閱小組召集人，要求NCC在10天內提供相關資料，「什麼時候被監督者，還可以向監督者討價還價」，到底是中文看不懂，還是有哪裡聽不懂，真的是中華民國憲政史上最離譜的一頁。

與會出席的林國成表示，NCC的人事同意權跟年度預算，都要經過立法院授權、審查通過，本來就是接受立法院監督的單位，對於NCC推展的任何業務，立法院本來就有權利監督，「隸屬監督之關係，絕無疑義」，而陳耀祥7月就要卸任，現在就是擺爛、心中有鬼，國民黨、民眾黨一定會追到底，所以請他不要再擺爛、逃避責任。

國民黨團副書記長王鴻薇批評，NCC完全就是藐視立法院，竟然拒絕提供相關資料，而且拒絕的理由一變再變，國民黨團提出嚴正抗議，而未來國民黨、民眾黨也都會繼續追查下去。

洪孟楷強調，NCC完全視法令於無物，凸顯推動國會改革的重要性，藐視國家在其他成熟的民主國家，都有相關罰則跟刑責加以制裁，因此重要性不言可喻，而NCC組織法也要同步檢討，否則過去強調無黨派、必須獨立超然的機關，現在變得比民進黨還要民進黨，甚至還可以發出這樣的公文，國民黨團覺得非常荒謬。

NCC 國民黨 立法院

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