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【重磅快評】帶刺的橄欖枝 賴清德派管碧玲拔刺？

聯合報／ 主筆室
準總統賴清德呼籲兩岸自信交流、和平發展，北京則一手利多、一手利刃回敬，兩岸互遞帶刺的橄欖枝，賴清德如何接招各方關注。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德呼籲兩岸自信交流、和平發展，北京則一手利多、一手利刃回敬，兩岸互遞帶刺的橄欖枝，賴清德如何接招各方關注。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德公布國安團隊人事時對北京喊話，呼籲兩岸自信交流、和平發展，但國安團隊的骨幹仍是鷹派當道；北京則送上「520大禮包」，一手利多、一手利刃，陸客放行、共機逼近。兩岸高層互遞「帶刺的橄欖枝」，「春暖花開」仍非兩岸當前的通關密碼，金門翻船事件對兩岸關係如鯁在喉，續任的海委會主委管碧玲能拔刺嗎？

馬習二會、藍委訪陸後，開啟兩岸善意堆疊的巧門，中共總書記習近平對台釋出「有程度的利多」。國民黨立院黨團總召傅崐萁率16位黨籍立委昨訪問北京，大陸文旅部同步宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊；大陸海關總署也加碼宣布，將批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸陸。

不過，對於陸方「善意」，陸委會與交通部昨定調，「不符對等開放原則」，強調將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。賴清德雖曾喊話，想邀請習近平共進晚餐，還開出菜單「蝦仁飯配全糖珍奶」，但台灣「赴陸禁團令」仍是鐵板一塊，賴清德維持以守待攻的「小英路線」，「春暖花未開」比較接近兩岸現況。

兩岸看似融冰交流，實際只是國共交流層次，兩岸執政當局停留在隔空喊話階段。520後兩岸對弈，北京出招「軟更軟、硬更硬」，不再糾纏形而上的「九二共識、一中各表」，直接在民生議題直球對決；遊走兩岸的消息人士直指，問題就卡在金門翻船事件未善了，2具遺體和陸船仍滯留金門，大陸至今民情激憤，「台灣還欠陸方一個道歉」。

觀察賴清德國安團隊，邱垂正、鄭文燦將分掌陸委會和海基會，海陸兩會檯面上看似溫和派當道，但主政的賴清德本身就是強硬派風格，加上蔡英文總統系統的主戰派顧立雄、吳釗燮仍入主國防部和國安會，不擅接球、只會殺球；對於北京念茲在茲的金門事件，賴清德若仍指派管碧玲出面善後，不僅不可能對北京低頭認錯，甚至可能適得其反，波及金門翻船復談、軍籍釣客返台的後續進度。

兩岸關係是美中台角力的一環，環環相扣，退非退、進非進。俗諺稱「狹路相逢勇者勝，勇者相逢智者勝」，海基會故董事長辜振甫曾形容，「但知春意發，誰識歲寒心」，兩岸事務需要無比的智慧和耐心，兩岸交流不能愈走愈窄，就算狹路相逢的智者也不會硬碰硬拚生死，「帶刺的橄欖枝」只會先刮傷彼此，智勇雙全才能雙贏。

北京 賴清德 金門

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