民進黨團三問傅崐萁 訪中閉門會議有沒有出賣台灣？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率國民黨立委組團赴中，返台後稱成果豐碩。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，不僅不認同「成果豐碩」，反三問傅崐萁，質疑他與訪團成員跟中國大陸全國政協主席王滬寧閉門會議座談時，到底談了什麼？

民進黨團幹事長吳思瑤質疑傅崐萁自稱是「破冰之旅」，實為「賣台之旅」，中國給的小恩小惠，國民黨卻以為是大恩大德，樂當中國統戰的道具和配角。

吳思瑤認為，這是有史以來最不透明公開的赴中團，事前三緘其口，事後換得的好禮物涉及非常敏感的政治交換，她要請問傅崐萁，在跟王滬寧閉門會議座談時，到底談了什麼？有沒有答應要回台灣修「反滲透法」？有沒有答應其他中國想要的立法承諾？有沒有承諾修法排除高科技產品、在科學園區設獵人頭公司的障礙？是不是有出賣了台灣的重要事項？

民進黨團總召柯建銘則批評說，國民黨團在立法院議場門口開記者會，所謂破冰之旅，本質上就是「賣台之旅」、「沐猴而冠團」，古有18銅人，現有18個醜陋的國民黨立委；大家都很清楚，此行是早就密謀、串通好的政治大戲，中共給赴中團的「禮物」是「養套殺3步棋」。

柯建銘舉例，中共先阻擋兩岸觀光，只開放福建居民赴馬祖觀光，部分開放的「歧視條款」更加不合理，兩岸觀光是國家要談的事情，不是這幾個人可以解決的，現在將此作為禮物，交給傅崐萁帶回來，這種戲碼還可以再演嗎？他嚴肅譴責國民黨，呼籲不要群起效仿。