馮世寬：堅決反對拆除退輔會蔣公銅像

中央社／ 台北29日電

國民黨立委徐巧芯今天關切，若政府要求拆除蔣公銅像，退輔會態度為何。主委馮世寬回應，「我堅決反對」，若無蔣公將黃金、人才及部隊帶來台灣，今天不會有安定發展，雖反攻大陸未成，卻將台灣建設成世界的台灣。

行政院長陳建仁4月11日要求國防部應於一個月內，完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，藉以順利啟動相關培訓規劃；同時也提醒文化部，儘速完成不義遺址保存維護的法制化工作。

馮世寬上午至立法院外交及國防委員會專案報告「退輔會服務照顧及相關救補助」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢表示，退輔會相關單位多多少少也有擺放蔣公銅像或者相關紀念品，對於軍眷榮眷來說有象徵意義，若未來國防部籌組的小組要求退輔會拆除蔣公銅像，退輔會態度為何。

馮世寬答詢表示，「我堅決反對」。他說，假如沒有蔣公將黃金、人才及部隊帶來台灣，今天不會有台灣的安定發展，且蔣公來台灣並非竄逃，而是有計畫性的將台灣成為復興基地，雖然反攻大陸沒有成功，但卻將台灣建設成世界的台灣。

馮世寬指出，假如只看到所謂的白色恐怖中將抓到的匪諜加以處置就是殘害，這是不公平、不正義，也非全民能夠接受。

由於國安會諮委嚴德發將接任退輔會主委，徐巧芯呼籲馮世寬應傳遞此主張並交接。馮世寬回應，「我會的」。

徐巧芯 退輔會 馮世寬

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