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藍委羅智強批「東廠院」應廢除 監院不接受籲以理服人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導

國民黨立委羅智強上午在立法院司法及法制委員會質詢監察院秘書長李俊俋，指監察委員高涌誠以35年前的舊案約詢當年是基層警官的新北市長侯友宜，淪為「東廠院」，揚言將三軌並進廢除監察院。面對羅的批評，李俊俋表示不接受、不承認羅智強認為監院是「東廠」的批評，呼籲羅智強質詢應以理服人。

立法院司法及法制委員會上午排審「監察院組織法部分條文修正草案」，邀請李俊俋列席報告並備質詢。羅智強質詢時點名監委高涌誠調查新北市長侯友宜35年前擔任警員舊案，根本就是東廠，讓監察院淪為「東廠院」，揚言他將在2026年九合一選舉時討論這個案子、在立院推動廢除監察院組織法、凍結監察院預算，三軌並進，廢掉監察院，協助監察院長陳菊成為最後一任監察院長。

除了侯友宜的舊案外，羅智強還說，國防部最近自殺案相當多，他去要資料，卻說沒有10年以上的資料。國防部沒有監察院積極，35年前小警員辦案都能拿來重炒，高涌誠就是東廠代表，高甚至還去追殺前新竹市長林智堅論文抄襲案的原告、調查官余政煌，以及讓前立委段宜康打賭輸了、承辦前國民黨立委林滄敏詐領補助款案但不起訴林的檢察官，段宜康至今也還未吞下「三顆曲棍球」。 

對於羅智強的批評，李俊俋表示監察院不是東廠，他不承認，要求羅智強批評要以理服人，指羅智強對監院的批評都是個人看法。

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監察院 羅智強

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