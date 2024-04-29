影／NCC拒絕提供資料 國民黨、民眾黨：一定會追到底
立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前要求NCC提供資料，不過NCC回函指出，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明。
國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，國家通訊傳播委員會（NCC）卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，這是社會上民眾高度關注的案件，不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底，並表示絕對將會與在野的國民黨立委們一同合作，針對NCC的委員人選從未照會兩個在野黨，他們一定會反對到底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言