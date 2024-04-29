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影／NCC拒絕提供資料 國民黨、民眾黨：一定會追到底

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成（圖）表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，NCC卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，表示不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成（圖）表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，NCC卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，表示不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底。記者許正宏／攝影

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前要求NCC提供資料，不過NCC回函指出，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明。

國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，國家通訊傳播委員會（NCC）卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，這是社會上民眾高度關注的案件，不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底，並表示絕對將會與在野的國民黨立委們一同合作，針對NCC的委員人選從未照會兩個在野黨，他們一定會反對到底。

國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成（左二）表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，NCC卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，表示不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成（左二）表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，NCC卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，表示不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成（左）出席記者會，表示立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，NCC卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，表示不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天與民眾黨一同舉行記者會，擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成（左）出席記者會，表示立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，NCC卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，表示不管NCC如何擺爛、不配合，一定會追到底。記者許正宏／攝影

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