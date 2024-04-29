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除世衛大會外 薛瑞元：今年也爭取參與大流行公約

中央社／ 台北29日電

今年世界衛生大會（WHA）5月27日將在瑞士日內瓦舉行，衛福部長薛瑞元今天表示，除了持續爭取參與世衛大會外，今年大會將討論並期望通過大流行公約（PandemicAgreement），台灣爭取以觀察員身分參與，這跟全球防疫有關，台灣可以在防疫貢獻力量。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案。

國民黨立委廖偉翔質詢時說，政府今年是否有收到WHA邀請函。

薛瑞元答詢時表示，目前還沒有收到。

廖偉翔表示，準總統賴請德是台灣首位醫師總統，台灣今年能不能參加WHA，象徵意義很大。廖偉翔說，今年有哪些國家支持台灣參與世衛大會，美國眾議院曾在2019及2022年，參議院在2021年，都透過法案表態支持台灣加入，今年美方有任何具體行動。

薛瑞元表示，確實有一些國家由官方表達態度，這些國家仍在增加當中，他手上沒有全部掌握，這是外交部也在努力的事情。至於美方的態度，他所掌握到的，目前還沒有正式以法案表達支持，外交部會比較清楚。

薛瑞元說，今年政府的宣達活動及方式，與過去差異不大，但內容不一樣。主要是今年世衛大會將討論並期望能通過大流行公約（Pandemic Agreement），這個公約可以接受會員國之外的國家，以觀察員身分參與；因此，政府除了爭取參與年度大會之外，也爭取參與大流行公約，因為這跟全球防疫有相關，台灣可以貢獻這方面的力量。

WHA 廖偉翔 薛瑞元

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