訪陸搶風采 傅崐萁「花蓮王」變「台灣王」？蔣萬安提「8字箴言」
國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸帶回利多，網友戲稱「花蓮王」變「台灣王」，搶走藍營政治人物光環。台北市長蔣萬安今說，他一直強調，秉持著「對等、尊嚴、善意、互惠」原則，來進行相關的溝通與對話，民眾會正面看待，特別要能創造兩岸和平穩定、繁榮交流，也符合民眾的期待。
傅崐萁結束訪陸行程，他今天表示，國民黨這次的破冰之旅，不只推動觀光，也降低兩岸緊張氛圍，也盼民進黨總統當選人賴清德與民進黨能與大陸交流，改善兩岸關係。
賴清德520上任後，蔣萬安預計今年暑假將在台北舉辦「雙城論壇」。對於兩岸交流，蔣萬安說，秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，來進行兩岸相關的溝通與對話，民眾會正面看待。
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