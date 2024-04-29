國土計畫土地使用管制規則草案出爐 預告至6/25
國土署今天說，國土計畫將在明年4月30日正式上路，為利新制實施後民眾土地利用有所依循，研訂「國土計畫土地使用管制規則」草案，預告至6月25日止，廣納各界意見。
內政部國土管理署透過新聞稿表示，國土計畫土地使用管制方式，是按各級國土計畫指導所劃設的國土功能分區及其分類，訂定不同的容許使用項目及使用強度，以引導土地有序利用、資源特性、使用現況及發展需求進行使用。至於民眾已依區域計畫法取得的合法土地使用權利，未來新制上路後都會保障。
國土署說，現行土地要開發利用，大多透過變更使用分區或使用地，申請程序及書件繁雜，未來國土功能分區及其分類下，有多元的容許使用項目，讓民眾透過更清楚、簡便的免經申請或應經申請方式進行使用；如使用性質特殊或達一定規模者，則須另循使用許可程序辦理。
國土署表示，近期民眾關心原住民族土地使用管制部分，將協同原住民族委員會訂定「原住民族土地使用管制規則（草案），依據其傳統慣習、特殊土地利用需求等另外訂定。直轄市、縣市政府也可就轄區發展所需，來擬定因地制宜的土地使用管制規定。
國土署說，草案在預告期間除刊登行政院公報外，也在國家發展委員會「公共政策網路參與平台-眾開講」預告，以收集各界意見作為參考。
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