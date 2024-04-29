【重磅快評】民進黨用人的蝸牛哲學

新閣上任在即，賴清德陸續幾波新閣員人選沒有太讓人驚訝之處，倒是接下來的政次人選頗讓人不解；中國人官場有「出將入相」的說法，當然是指首席大位，但接下來的政次也極重要，幾乎是政務的設計人、負實際推動之責，過去必然是頭角崢嶸、政績顯赫之士，但賴清德傳出的多位政次人選多是立委連任敗北，頗讓人詫異。

沒錯，民進黨政府一直有對敗選者送暖的作法。蘇貞昌新北市敗選，隨獲任命為行政院長，陳其邁、林佳龍也是縣市長慘敗後出任部長等要職，但這回傳聞的政次人選共同資歷都是才在區域立委敗北，而且競選時勝選呼聲甚高，合理推測賴清德可用之人不多，這些敗選的地方大咖也都有再戰可能，安排政次的位置不算突兀，也讓獲任命的敗軍之將可以徐圖「以退為進」。

其實民進黨的以退為進哲學，老師還真多，軟體動物腹足綱的蝸牛即是隨處可見的老師；蝸牛最為人類熟知的習性是爬三步退兩步的緩慢行動，白天爬三步，晚上退下兩步，維持每天只有一步的進度，雖如此，深井、土坑裡的蝸牛終有爬上地表的一天，所以爬三步退兩步不是諷刺，是肯定、鍥而不捨，終能抵於成。

一件趣事或許可為旁證。英國喜歡辦趣味競賽，東部諾福克郡的蝸牛爬行大賽很有名，已有五十年歷史。蝸牛可以確認有視覺，但有沒有聽覺則不知；諾福克郡的蝸牛爬行大賽有來自各地的蝸牛百餘隻，聚集在競賽的起跑區，蝸牛主人、訓練員依照活動主辦人規定的口令大喊「準備，穩住，慢慢來！」後，從起爬點出發，爬向約三十公分外的終點線。

活動主辦人的口令「穩住、慢慢來！」，不是「前進，不要退後」，充分說明蝸牛的智慧；爬三步後的退兩步，是取得、穩住進度的智慧。咱們這些呼聲高的政次候選人，地方競逐失利後的收斂鋒芒，其實是穩住進度，保存戰果；民進黨提名選戰失利的政治人物，還真有蝸牛以退為進的哲理。