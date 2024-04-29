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藍委秀出赴中成果 籲綠開展兩岸交流

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院總召傅崐萁29日與16位一同赴中訪問的藍委召開記者會，宣示交流帶來的成果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立院總召傅崐萁29日與16位一同赴中訪問的藍委召開記者會，宣示交流帶來的成果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我們去中國訪問就開放了福建到馬祖旅遊、文旦解禁與獲得未來擴大觀光的承諾！」國民黨立院總召傅崐萁29日與16位赴中訪問的藍委召開記者會，彙整赴中交流兩天的成果。面對民進黨批評他是「北京特使」，傅崐萁回批，準總統賴清德與台南市長黃偉哲都說過兩岸要交流，盼綠委別自打臉。

傅崐萁26日率國民黨立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲與林倩綺等人赴中交流，29日在立法院議場前召開記者會，公布交流成果。

感謝中方釋出善意

傅崐萁表示，美國近日通過援外法案，援助烏克蘭、以色列與台灣，但如今烏克蘭瀕臨國家破產、巴勒斯坦已超過10萬人傷亡，國民黨接受到百工百業的陳情，希望兩岸恢復交流、不要有戰爭，且台灣不只晶片業，還有觀光、製造與服務業，因此決定赴中交流，也感謝中方釋出的善意。

「兩岸要逐步恢復到1天1.5萬名陸客的規模！」傅崐萁說，中國除了開放福建到馬祖的初步觀光外，還有關貿總署也讓文旦可以解禁，且我國若開放福建平潭到台海空運直航，福建就可全面直航。他指出，中國還準備開放30個主要城市海空直航，以及有20個主要城市居民可網路申請入台證，台灣目前1天僅開放2千個陸客太少，應儘速擴大。

賴清德也說要交流

他說，賴清德在中常會的談話，還有黃偉哲近日的表態，都顯示民進黨也想要與對岸交流，如今雙方產生的誤解與摩擦需要透過交流來化解，任何政黨都應該與中國交流，因此呼籲賴清德勇敢面對兩岸關係的改善，實踐賴清德「與共產黨好好坐下來談」的承諾。

媒體詢問，綠委質疑傅崐萁是「北京天朝分封特使」，且揚言若國民黨團要修《反滲透法》，大家都在看，更有綠委批評藍白要讓台灣香港化。對此，傅崐萁統一回覆說，中華民國的存在不容抹滅，盼民進黨有點自信，且賴清德也說要跟共產黨交流，若兩岸交流就是出賣台灣的話，那賴清德自己不也是？

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