藍委訪陸獲具體成果 傅崐萁籲頼清德改善兩岸勇敢承擔

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今與16名一同赴陸參訪的立委在立法院議場舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」記者會。傅崐萁表示，美國援外法案共三個國家，烏克蘭死傷上百萬人、巴勒斯坦也有數十萬人，擔憂台灣成為第三個世界火藥庫，國民黨破冰之旅不只推動觀光，也降低兩岸緊張氛圍，也盼民進黨總統當選人賴清德與民進黨能與大陸交流，改善兩岸關係。

傅崐萁說，美國政府通過援外法案，包括烏克蘭600多億、以色列200多億、台灣有數十億元，這是世界三大火藥庫。烏克蘭戰爭已經死亡上百萬人、國家破產，巴勒斯坦死傷人數達十多萬人。他們不希望台灣成為世界第三個火藥庫，對於兵凶戰危的情形，憂心忡忡。

傅崐萁指出，國民黨此次為了我國服務業、農漁民及廣大民意，勇於承擔，展開兩岸破冰之旅，讓兩岸同胞交流，希望降低緊張氛圍。

傅崐萁表示，大陸宣布開放30個主要城市海空直航，還有開放陸客赴台灣旅遊可以上網申請台胞證，方便大陸居民線上申請至台灣遊玩。另外也順利打開許多農漁民禁忌，讓許多農產品可以銷往大陸。

傅崐萁指出，大陸已經宣布福建赴馬祖旅遊開放，希望民進黨政府可以立刻回覆，讓福建省逾4000萬居民可以來台旅遊。大陸接下還如開放海、空運到台灣後，代表未來大陸各省都能直接到台灣旅遊。

傅崐萁表示，大陸以前每天有1萬5000人赴台旅遊，現在陸委會、觀光署規定每天有2000人可以進入台灣，明顯不符合實際需求，是杯水車薪。行政院應該加把勁，振興台灣，恢復榮景，讓大陸一天能有1萬5000人至2萬人到台灣，振興台灣。唯有交流，才有辦法降低過去8年不斷累積的摩擦、惡意。

傅崐萁最後呼籲，賴清德希望民進黨要跟共產黨好好坐下來談，國民黨此次破冰之旅相當成功，也希望賴清德改善兩岸關係，當民進黨走出這一步，雙方做出交流改善，才是百姓之福，也是國民黨此行最重要的意義。