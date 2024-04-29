藍委促 藐視國會罪接軌國際

國民黨立委推動國會改革，提案增訂「藐視國會罪」，歐洲在台商會上周發布風險警告，民進黨立委批評，此案恐嚇跑外資及重要產業、拖垮台灣經濟。國民黨立委謝衣鳯表示，修法時必須重視與國際法律接軌，才能讓台灣出口更順暢，讓台灣經濟成長有助力。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，「藐視國會罪」踢到鐵板、問題搞大了，歐洲商會都站出來示警；一旦惡法通過，恐會拖垮台灣經濟、嚇跑外商，一般平民百姓、私人企業，乃至跨國企業都無一倖免。

吳思瑤表示，外資看中台灣自由民主、法治健全，所以投資台灣，但惡法一旦通過，只要國會議員要求，企業主都要到國會說明，包括投資計畫、商業機密、關鍵技術都得交出，否則要吃上「藐視國會罪」，被罰卅萬元還要坐牢三年。

她說，藍白兩黨「藐視國會罪」不讓立法院逐條討論，也不讓社會表達意見，是最不透明的法案討論，外商都說話了，外國人都看到問題嚴重性，藍白難道還不收手嗎？

民眾黨立委林國成則說，歐洲商會的邏輯是本末倒置，國內的法律愈健全，外商的投資會更有保障。