觀察站／黃國昌尊侯友宜 圖謀新北混戰突圍

新北市雖然長期由藍營執政，但二○二四總統敗選後，將進入「後侯友宜時代」。新北市長侯友宜接班人選至今不明，民眾黨立委黃國昌積極布局新北市長；眼看藍白不合，民進黨磨刀霍霍，立委蘇巧慧、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌都是熱門人選。二○二六新北市長一役，將是群雄混戰。

白營內部評估，上次總統大選民眾黨在新北拿下二成六選票，又以大漢溪以北高出平均開得最漂亮，蘆洲區拿下百分之廿八點四三，勝過藍營百分之廿七點六三，讓溪北成為民眾黨必爭之地。

民眾黨主席柯文哲指派黃國昌進駐新北後，黃不僅在新北板橋設置服務處，也到各選區接觸地方泛藍議員，黃曾協助三蘆地區泛藍議員李翁月娥與中央舉行協調會，爭取蘆洲南北側開發中央建設，展現企圖心。

除積極接觸泛藍議員，黃國昌更與侯友宜「黏黐黐（台語）」，參與多場新北市府舉辦的行動治理座談會，多次稱讚侯友宜治理城市方式。黃國昌在國會是咆哮哥，在新北卻高度尊侯，引發議論。地方人士觀察，侯友宜屬意的接班人選就是副市長劉和然，若藍營未來提名人選非劉，侯的態度將左右戰局。

藍白雖在立法院合作重要議題，但地方選戰註定藍白不合。國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，「不要期待藍白合」，這已經是趨勢。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰也說，人民最關心的是願景與建設、如何安居樂業，誰跟誰合作不是重點，保有政黨主體性最重要。

民眾黨新北黨部主委陳世軒表示，目前離二○二六年還很久，外界陰謀論太多，他不予置評；透過他在地方與黃國昌的中央資源，盡可能為新北爭取建設，才能贏得新北市民信任。