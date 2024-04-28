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雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

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雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
機場捷運通車時，時任台北市長柯文哲（左）、桃園市長鄭文燦（中）與新北副市長李四川（右）曾一同出席，如今互動受關注。本報資料照片
機場捷運通車時，時任台北市長柯文哲（左）、桃園市長鄭文燦（中）與新北副市長李四川（右）曾一同出席，如今互動受關注。本報資料照片

布局2026，準總統賴清德的故鄉，400萬人口的新北成為綠營的重中之重。民進黨立委蘇巧慧看似勢在必得，但綠營傳出，國民黨若由台北市副市長李四川披掛上陣，層峰可能考慮行政院副院長鄭文燦等重量級人士出征；綠營人士也證實，鄭表面雖按兵不動，但近期透過在新北企業界友人探詢地方意見，海基會董事長新職將是進可攻、退可守。

國民黨新北市長侯友宜2024敗選、2026卸任，綠營評估，2026將是光復新北市的最好機會。民進黨各派系人馬鴨子划水，隸屬正國會的內政部長林右昌透過職務積極聯繫各地宮廟、警消，強化與新北的在地連結；新潮流系的鄭文燦雖與新北淵源不深，近期也透過企業友人頻繁詢問地方意見。綠營地方人士說，新北戰略位子太重要，民進黨不可能拿新北開玩笑，無論對手是誰，實力才是硬道理。

蘇巧慧爭取新北市黨部主委一職，在正國會前立委余天宣布退選後，已篤定確定當選主委，能否拿到壓倒性的黨員票還待觀察，攸關她未來爭取新北市長的觀察指標。

綠營地方人士指出，地方對新北主委的共識人選就是蘇巧慧，但主委與市長選舉是一碼歸一碼，若蘇巧慧爭取市長門票，會讓人覺得「一人全拿」，尤其新北目前有意願者眾，對比當年因桃園市長人選難產而被徵召的鄭文燦，蘇巧慧主委兼市長人選，面臨的黨內質疑將更強烈。

地方人士說，蘇巧慧優勢就在與新北連結非常深，尤其行政院前院長蘇貞昌無論是在台北縣長時代，或擔任行政院長在新北的建設，都會成為蘇巧慧重要的養分；但蘇巧慧未有立委以外政治歷練，加上蘇貞昌的黨內外仇恨值不低，她也要概括承受。

綠營人士指出，鄭文燦在桃園執政成績有目共睹，即便這次桃園立委全軍覆沒，但市政實績難以抹滅，雖陷入相關爭議，挑戰總統大選可能會被放大檢視，但在市長層級，民眾看的還是治理城市能力，若能贏替綠營贏回新北，所有爭議都能翻頁，也可能更上一層樓。

林右昌近來動作頻頻，透過內政部業務，積極布局新北宮廟、警消業務，加強新北連結，綠營人士認為，林同樣有中央與地方歷練，加上仇恨值低，只要能夠強化與新北連結，確實也是熱門人選。

綠營地方黨務人士指出，相較藍營面臨侯友宜態度與將班人選混戰，加上民眾黨立委黃國昌的藍白分合問題，關係錯綜複雜，綠營就相對單純，黨內初選誰有實力勝出，就由誰出馬。

內政部長林右昌積極布局新北。本報資料照片
內政部長林右昌積極布局新北。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧（中）同額競選新北市黨部主委，爭取新北市長門票態勢明顯。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧（中）同額競選新北市黨部主委，爭取新北市長門票態勢明顯。本報資料照片

李四川 蘇巧慧 賴清德 鄭文燦

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