雙北刺客列傳／美女刺客超吸睛 楊寶楨、徐千晴、蔡畹鎣參選呼聲高

2026北市議員大戰，各政黨出現多名美女刺客，「小花」比「小草」吸睛。轉任基隆政策推廣大使的民眾黨前發言人楊寶楨就是話題人物，流量居高不下，民眾黨人士也說，楊寶楨經營松信多時，參選松信的可能性最高；民眾黨另名美女刺客、現任黨發言人徐千晴也被視為參選活棋，雙北都是可能選區。還有2022年參選中正萬華僅以1150票之差落敗的民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱，2026再戰的可能性相當高。

至於國民黨的美女刺客，曾參選過議員初選的北市府副發言人蔡畹鎣，再戰2026參選議員呼聲高。對於是否投入參選？蔡僅表示，「沒有蔣家軍，只有台北隊」，她每一天都會在自己崗位上，努力協助推動市政。

台北市2026年選舉充滿變數，內湖南港、中山大同、中正萬華等選區，都各有1席議員席次空出來，台北市民再度來到250萬人口，之前被減少的議員席次，以人口分布來說，最可能會回到松山信義區，從9席變成10席。

民進黨人士分析，松山信義區離開的市議員，有徐巧芯與王鴻薇，這2人的選票可以撐起2席議員席次，所以多出來的第10席，也可能會由國民黨拿下。民進黨在松信區可能會保守提名，最多提到4席，避免選票分散而減少席次。

港湖選區，傳出民進黨現任議員李建昌2026年可能交棒給年輕世代陳又新；陳又新曾披社民黨戰袍參選，後續加入民進黨，未來可能以「奶爸律師」身分回鍋再戰。基進黨吳欣岱今年參選立委，為的就是力拚2026年的台北市議員，屆時民進黨在港湖地區恐減少1席。

中山大同部分，地方人士直言，民進黨國際事務部前主任謝佩芬與之前在大安文山參選市議員落選的陳聖文可能會爭取立委王世堅空下來的議員席次。

中正萬華區的吳沛憶當選立委後，議員位置也懸缺。綠營人士說，最可能的人選，就是不分區立委林楚茵派子弟兵參選，或上次落選的邵維倫等人都有機會回鍋。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，陳聖文應該要回到大安文山繼續耕耘，謝佩芬若要參選中山大同區的議員，恐怕現任議員也會有意見，可回到松山信義打拚；總之，新人要參加初選、投入市議員選舉，現在就要開始努力布局。

民眾黨北市黨部主委張志豪表示，民眾黨最快明年中才會有2026議員的提名辦法，會由地方黨部先提名，現正積極覓才，能認同民眾黨理念的，至於提名策略至少每一區都會有提名人選，希望能遍地開花，是否「N+1」還未定，還要審慎評估。